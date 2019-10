Esta casa custa apenas 17.923,60 euros, mas é melhor que a sua

Por mais de uma década, estudantes de arquitetura do Rural Studio, programa de criação de design da Universidade de Auburn, Alabama, EUA, têm trabalhado num problema quase impossível. De que maneira é viável projetar uma casa para alguém que vive abaixo da linha da pobreza, tendo em vista, simultaneamente: a criação de um ambiente desejável para os moradores e fornecer um salário digno para a equipe local de construção?

Em janeiro, depois de anos a construir protótipos, a equipe terminou o seu primeiro projeto-piloto no mundo real. Eles construíram duas casas de um quarto, com materiais que custam apenas 12.550 euros cada.

O objetivo: descobrir como levar as casas de baixo custo, chamadas de 20K Home, para o mercado mais amplo. “Estamos em uma espécie de estágio experimental do programa, onde estamos realmente a tentar descobrir as melhores práticas para colocar esta casa nas mãos do público”, diz Rusty Smith, diretor associado do Rural Studio. “Realmente, esse primeiro teste de campo foi descobrir todas as coisas que não sabíamos e descobrir todo o tipo de suposições erradas que tínhamos feito”.

O projeto se assemelha mais com a construção de aviões que de casas

“As casas são projetadas para parecer normativas, mas são realmente pequenas máquinas de alto desempenho em todos os aspectos”, diz Smith. “Eles são construídos mais como aviões do que casas, o que nos permite exceder em muito os requisitos estruturais. … Estamos usando o material com muito mais eficiência.”

A fundação da casa, por exemplo, usa cantilevers, vigas tipo gangorra que ajudam a economizar madeira e concreto e, na verdade, tornam a casa mais forte do que uma fundação típica. Mas o design não está nos guias habituais consultados pelas autoridades de código, então os arquitetos tiveram que voltar e explicar como funcionava.



“Há mil e uma coisas nas casas que são assim”, diz ele. “As técnicas de construção não são percetíveis, mas a casa está cheia delas. Técnicas que tornam a casa não apenas menos dispendiosa, mas na verdade fazem com que ela tenha um desempenho melhor. ”

Para levar a casa a todos que desejam construí-la, a equipe percebeu que precisaria criar um guia detalhado que explicava tudo, desde como construir cada peça – com instruções do tipo Ikea – até educar as autoridades locais.