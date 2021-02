Esta página permite marcar testes rápidos à covid-19

Dinheiro Vivo 02 Fevereiro, 2021 • 16:07 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Está online desde esta terça-feira uma página que permite marcar testes rápidos à covid-19 através da internet. A plataforma Covid Teste Rápido reúne 62 locais de testes em 10 distritos do Norte e do Centro e apresenta ainda opções de recolha de amostras em casa ou nas empresas.

Os 62 locais de testes encontram-se nos distritos de Aveiro, Braga, Bragança, Coimbra, Guarda, Leiria, Lisboa, Porto, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu.

Os testes rápidos de antigénio são efetuados por uma zaragatoa introduzida no nariz e têm uma taxa de fiabilidade acima dos 93%, lembra a nota de imprensa. Os resultados são apresentados em 15 minutos. Os casos positivos serão reportados através de um relatório médico.

João Monteiro, 30 anos, é o criador desta página. Este gestor de entrega de produção na Farfetch recorda como teve a ideia para criar esta página.

"Enquanto treinador de rugby, tive a oportunidade de tomar conhecimento e contacto com este tipo de testes desde cedo. Em conversa com a minha mulher, que é médica e fundadora deste projeto, sempre falámos no papel importante que os testes rápidos de antigénio poderiam ter, sendo uma forma muito eficaz de ajudar ao controlo de pandemia. O problema assentava em dois pontos: a falta de informação sobre estes testes e a falta de acesso. Com este site pretendemos informar mais as pessoas e liberalizar o acesso aos testes", refere o fazedor, citado em nota de imprensa.