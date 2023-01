Estas são as oito scaleups que vão estrear o Scaling Up Program da Fábrica de Unicórnios

Scaleups apresentam esta terça-feira os seus modelos de negócio aos parceiros e investidores, num evento a decorrer na Factory do Hub Criativo do Beato © Leonardo Negrão / Global Imagens

A Fábrica de Unicórnios de Lisboa deu a conhecer esta terça-feira as oito scaleups que vão fazer as honras à primeira edição do Scaling Up Program. Bairro, HolyWally, Knok, Leadzai, Orna, Pleez, Sensei e Zharta foram os projetos selecionadas para, durante os próximos oito meses, sob orientação e apoio de especialistas, mentores e empresas de referência, escalarem os seus projetos.

Os empreendedores apresentam esta tarde os seus modelos de negócio a 28 fundos de investimento e a mais de 30 parceiros corporate, num evento para lançamento oficial do programa, a decorrer na Factory do Hub Criativo do Beato, pelas 18h. A sessão contará com a presença do presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas.

As oito scaleups foram escolhidas de um total de 33 candidaturas. Juntas, estas empresas já levantaram mais de 30 milhões de euros e todas elas têm mais de dez colaboradores, sendo a média equipas compostas por 35 pessoas.

Segundo explica a promotora em comunicado, o processo de seleção implicou "uma avaliação dos perfis e entrevistas, tendo por base os critérios de admissão ao programa, que incluem o estágio atual de desenvolvimento", isto é, "investimento angariado relevante, equipa forte e estruturada, produto ou serviço em comercialização e tração de crescimento", bem como a "adequação ao programa", que analisa fatores como "capacidade de apoio dos parceiros, potencial de negócio futuro e planos de expansão internacional".

O que fazem estas scaleups?

Bairro - Foodtech / Retailtech

O Bairro é um operador de fulfillment líder que se especializa na distribuição urbana tanto para quick-commerce quanto para a logística de e-commerce. Criada em dezembro de 2020, a empresa está a construir o futuro da distribuição omnicanal, permitindo que as marcas ofereçam entregas no dia seguinte, no próprio dia e entregas instantâneas via vários canais de vendas. O seu objetivo é ajudar as empresas a simplificar a logística, diminuir os custos e poupar tempo com a sua tecnologia. A operar em Portugal e Marrocos, centra-se na eficiência e sustentabilidade para as comunidades em que atua.

HolyWally - Fintech

Primeira plataforma no mundo de "wallet-as-a-service" que combina adaptabilidade, capacidade de expansão e experiência otimizada do usuário, com a criação fácil de uma carteira móvel para qualquer organização. É uma solução para carteira digital B2B2C white-label que incorpora uma abordagem centrada no design e usabilidade. A empresa de Singapura tornou-se recentemente parceira da Visa Fintech Connect e Microsoft for Startups, e tem apoiado vários dos seus clientes na região da APAC (Ásia-Pacífico).

Knok - Healthtech

Healthtech portuguesa fundada em 2015, líder de mercado em Portugal. É uma tecnológica e orientada a SaaS que propõe uma transformação digital dos cuidados de saúde, ao criar uma solução de inteligência artificial que identifica a frequência cardíaca, respiratória e a pressão arterial do paciente durante a videoconsulta. Além da leitura dos sinais vitais, a plataforma permite a triagem online dos sintomas, agendamento da consulta, cálculos de risco e armazenamento de dados para fornecer insights clínicos aos médicos. Expandiu para o Brasil e tem clientes em 12 países de 4 continentes, graças a um investimento de 4,4 milhões de euros. Com Telemedicina no centro das interações, a startup realizou mais de 400 mil consultas e, só no ano de 2022, o tempo total de minutos em consulta foi equivalente a 5.2 anos.

Leadzai - Adtech

Plataforma de aquisição de clientes que ajuda pequenos negócios a colocar anúncios online com maior prevalência em Portugal, Espanha, Bélgica e América Latina. A empresa portuguesa fundada em 2017 como "Advertio" passou a chamar-se Leadzai quando fechou um investimento de cinco milhões de euros. Acredita que o mercado de publicidade digital tem falhado em ajudar as empresas a garantir um retorno satisfatório dos seus investimentos em publicidade e, por isso, a sua missão é capacitar os próximos 200 milhões de negócios a crescer sem esforço.

Orna - Cyber security

Fundada em 2022, com sede no Canadá, a Orna é uma solução de gestão de incidentes cibernéticos pronta para uso que humaniza e reduz a resposta a incidentes e a mitigação de riscos, automatizando todo o processo e trazendo InfoSec, TI, terceiros, negócios e até stakeholders jurídicos e de RH juntos numa única ferramenta colaborativa. Com mais de 80 clientes no seu primeiro ano, a Orna é uma plataforma baseada em inteligência artificial de Security Orchestration, Automation and Response (SOAR) para pequenas e médias empresas que deteta ciberataques e utiliza a IA para orientar os esforços de resposta, informação, cumprimento e prevenção através de um ambiente de colaboração inovador em tempo real.

Pleez - Foodtech

A foodtech portuguesa Pleez ajuda desde 2020 os restaurantes a otimizar a sua presença nas plataformas de delivery, através de decisões informadas sobre os seus negócios, aumentando as vendas até 15%. A plataforma de gestão dos restaurantes inclui ferramentas para seguir a concorrência, tendências e insights de mercado e permite economizar tempo na análise de mercado e gestão de menus. Já captou um investimento de dois milhões de euros numa ronda série A, alguns meses após o financiamento de 1,5 milhões de euros.

Sensei - AI / Retailtech

Fundada em 2017, a Sensei é uma empresa portuguesa que utiliza o poder da visão computacional, fusão de sensores e algoritmos de IA para criar lojas completamente autónomas e revolucionar a indústria do retalho. Em Maio de 2021, abriram a primeira loja na Europa com o principal retalhista português, a Sonae. Desde então, implementaram com sucesso sete soluções no sul da Europa e no Brasil, onde ambicionam um crescimento significativo nos próximos meses. A sua oferta integrada de soluções de hiper-conveniência, como a Autonomous Store, Autonomous Pod e Autonomous Cabinet, diferencia-os e posiciona-os como um dos principais players do setor.

Zharta - Web 3

A Zharta é uma empresa web3 DeFi que está a desenvolver o novo mercado de capitais, fornecendo uma infraestrutura financeira para o metaverso. Está a criar liquidez no mercado NFT ao permitir empréstimos em tempo real através da criação de um mercado entre quem procura liquidez, utilizando os seus NFT como colateral, ajudando a eliminar a burocracia na atribuição de crédito, dando aos pequenos investidores acesso a ativos de alta qualidade através da sindicação da liquidez, e a criar eficiência de capital através da construção de pools de empréstimos totalmente automatizadas. A empresa portuguesa angariou 4,3 milhões de euros numa ronda seed em julho de 2022, liderada pela alemã Greenfield One, um dos maiores fundos de criptomoedas da Europa, contando ainda com a participação da portuguesa Shilling VC.