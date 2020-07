Estudantes portuguesas à conquista da Europa com sacos para cães

Sacos de plástico biodegradáveis e compostáveis para recolher os ‘presentes’ dos cães. É com esta ideia que Portugal vai atacar mais uma edição do concurso de empreendedorismo estudantil Junior Achievement Europe, que arranca esta quarta-feira e que termina na sexta-feira. Em 2020, Portugal ficou encarregue de organizar a competição, que este ano reúne 40 equipas de 39 países em formato remoto.

A equipa portuguesa desenvolveu o projeto Ecobags é composta por 5 alunas do 12.º ano do Colégio Marista de Carcavelos: Maria Sousa, Beatriz Leite, Maria Coelho, Mariana Lopes e Carolina Corga.

“Criámos sacos amigos do ambiente para apanhar as fezes dos cães. Hoje em dia, existem muitos materiais amigos do ambiente mas quando se fala nestes sacos isso já não acontece. O nosso saco desfaz-se e depois volta ao meio ambiente”, explica ao Dinheiro Vivo a porta-voz da equipa, Maria Sousa.

Embora sejam feitos com um plástico PLA, estes sacos contêm componentes orgânicos e sustentáveis como o amido de milho, que depois são decompostos quando estão em contacto com as fezes dos cães.

Os sacos de plástico comuns, quando colocados no lixo, “são levados para aterros, onde levam 300 a 500 anos para se decompor. E ao longo dos anos, devido ao clima, os microplásticos que são formados acabam por voar para os oceanos, praias e parques”, lembra o mesmo elemento da equipa.

Os sacos da Ecobags são transportados dentro de uma bolsa, que estará à venda a partir do início de 2021 por 1,99 euros. Cada recarga irá custar 1,30 euros. As fazedoras contam vender o produto numa loja própria online, em lojas de animais e até em supermercados.

Inicialmente, os sacos serão colocados no lixo orgânico. “No futuro, queremos criar um local onde as pessoas possam colocar os sacos e depois utilizar as fezes como fertilizante natural”, esperam as concorrentes portuguesas.

“Encontrar os componentes certos para este saco” foi o maior desafio desta equipa, para garantir o cumprimento dos objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas.

A ideia portuguesa convenceu o júri da competição de empreendedorismo ibérica EduCaixa, organizada pela Fundação La Caixa, que atribuiu um dos prémios finais.

Portugal poderá ganhar pela primeira vez esta competição de duas formas. Pelo concurso de apresentação das ideias, que irá iniciar-se esta quarta-feira; ou então através da votação do público.

A final do Junior Achievement Portugal irá contar com as mensagens do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres; do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa; e ainda a participação de oradores como o ex-comissário europeu Carlos Moedas e dos comissões europeus para a Economia e para a Inovação, Paulo Gentiloni e Mariya Gabriel, respetivamente.