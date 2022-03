Estúdio de jogos português Doppio vendido a norte-americanos

Fundador da Doppio, Jeferson Valadares. © DR

O estúdio de jogos português Doppio foi vendido aos norte-americanos da Fortis. Os jogos ativados por voz desenvolvidos a partir de Lisboa conquistaram o interesse da nova produtora e editora mundial de videojogos, fundada em 2022 e que já conta com mais de 150 pessoas. Não foi revelado o montante da transação anunciada na quarta-feira nos Estados Unidos.

A venda da Doppio, fundada por Jeferson Valadares em 2018, também tem impacto junto das sociedades de capital de risco Bynd Venture e Portugal Ventures, que tinham investido anteriormente no estúdio de jogos Doppio.

Desde a fundação, a startup portuguesa conseguiu chamar a atenção de grandes empresas tecnológicas norte-americanas. Em julho de 2019, a Doppio arrecadou um milhão de euros de investimento junto de entidades como o fundo Alexa, da Amazon, e o programa de investimento do Google Assistent.

A startup foi criada depois de Jeferson Valadares ter participado no programa Launch in Lisbon, da Startup Lisboa, que ajuda estrangeiros a fixarem-se no mercado português.

Após a aquisição, Jeferson Valadares passou a assumir o cargo de vice-presidente de produto da Fortis. O fazedor admite que preferiu vender o estúdio quando estava à procura de uma nova injeção de capital.

"Embora o atual ecossistema de investimento em jogos ofereça muitas opções, sentimos que ingressar na família Fortis era a melhor forma de continuarmos a nossa jornada de criação do futuro dos jogos. Temos muita confiança e crença na equipa de liderança e estamos muito alinhados com a sua visão, não apenas sobre que jogos desenvolver, mas também sobre como o fazer", refere o fundador da Doppio, citado em comunicado de imprensa.

A Bynd Ventures lembra que a startup estava na sua carteira de investimentos há três anos. "Acreditávamos na abordagem única da empresa aos jogos de voz e nas competências diferenciadas da equipa liderada pelo Jeferson. Estamos muito orgulhosos por ver a empresa reconhecida por gigantes da indústria dos videojogos e naturalmente satisfeitos com o retorno financeiro obtido que contribui para a validação da nossa tese de investimento e para a valorização do ecossistema português", salienta o diretor executivo, Francisco Ferreira Pinto.

A vice-presidente da Portugal Ventures, Teresa Fiúza, destaca que a Doppio "trilhou novos caminhos para a indústria de gaming [videojogos] tanto ao nível dos assistentes virtuais e smart speakers, como das plataformas de vídeo conferência, possibilitando uma nova experiência aos seus utilizadores.

Sobre a Fortis, este novo estúdio de jogos tem crescido à conta de aquisições: além da Doppio, os norte-americanos também compraram estúdios na Roménia e no Brasil. O novo estúdio é detido pela empresa global de resorts Las Vegas Sands.

Apesar da aquisição, a Fortis compromete-se em manter o escritório em Portugal e até reforçar a equipa - embora sem indicar números de contratações para os próximos meses.

A equipa fundadora do novo estúdio inclui Steven Chiang, antigo vice-presidente executivo da Worldwide Studios, WB Games, co-fundador da EA Tiburon e presidente de estúdios na Zynga; Shawn Foust, antigo executivo da WB Game e ex-presidente executivo da Plexchat; e Calvin Lau, designer principal.