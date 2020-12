Estúdio português cria aplicação 5G da Vodafone no Qatar

Utilização da aplicação da Vodafone em Doha, Qatar. © DR

Quem passar pela capital do Qatar até 27 de dezembro poderá assistir a um espetáculo de fogo de artifício e de drones a partir do ecrã do telemóvel. O dia nacional do Qatar está a ser celebrado este ano com uma aplicação de realidade aumentada desenvolvida pelo estúdio português ONTOP para a Vodafone.

Além de demonstrar o poder da realidade aumentada, esta solução mostra as capacidades da nova geração de rede 5G. O espetáculo pode ser assistido em vários pontos da cidade de Doha e até é possível lançar foguetes personalizados. Desta forma, incentiva-se a partilha de fotografias e de vídeos nas redes sociais.

Esta aplicação é vista como "o pontapé de saída para uma coleção de experiências com vista a apresentar formas de interacção inovadoras. É genial ver a reação das pessoas ao darem conta que, através dos seus smartphones, podem assistir a todo um espetáculo de fogo de artifício, mesmo por cima das suas cabeças", destaca o líder do estúdio, Nuno Folhadela, citado em nota de imprensa.

O estúdio ONTOP e a Vodafone têm colaborado várias vezes nos últimos anos: em 2018, por exemplo, foi lançado um jogo para os festivais de Verão Rock in Rio Lisboa e Paredes de Coura. No final de 2019, foi lançado o jogo de realidade aumentada ARcade Sports.