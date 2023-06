Fábrica de Unicórnios abre portas a oito scaleups avaliadas em mais de 46 milhões de euros

Unicorn Factory em Lisboa © Direitos Reservados

A Fábrica de Unicórnios de Lisboa deu a conhecer esta segunda-feira as oito scaleups que vão integrar a segunda edição do Scaling Up Program, a decorrer até janeiro de 2024. Automaise, Didimo, Mediaprobe, Microharvest, Progrow, Rauva e Sheerme juntam-se aos oito projetos que estrearam o programa no início do ano, que conta agora com um total de 16 empresas tecnológicas, 13 das quais nacionais.

O novo grupo de scaleups, selecionado entre 30 candidaturas, já levantou mais de 46 milhões de euros em rondas de investimento e emprega quase 200 pessoas - das oito, uma delas é internacional e um terço (32%) foram fundadas por mulheres. Em conjunto com os projetos da primeira edição, os participantes do Scaling Up somam 76 milhões de euros angariados junto dos investidores.

De acordo com a promotora, o processo de seleção implicou "uma avaliação dos perfis e entrevistas, tendo por base os critérios de admissão ao programa, que incluem o estágio atual de desenvolvimento", isto é, "investimento angariado relevante, equipa forte e estruturada, produto ou serviço em comercialização e tração de crescimento", bem como a "adequação ao programa", que analisa fatores como "capacidade de apoio dos parceiros, potencial de negócio futuro e planos de expansão internacional".

À semelhança da anterior, a edição que se estreia hoje contará com apoio dos especialistas, mentores e parceiros do programa, sendo uma novidade a colaboração com o grupo Brisa, que se junta a outras empresas como a Google, Galp, Delta Cafés, Cuatrecasas, Fidelidade, BPI e PwC, e aos mais de 60 parceiros corporate e de investimento.

Conheça os projetos

- Automaise (IA e Machine Learning): Oferece um conjunto de soluções para otimizar o apoio ao cliente, prometendo melhorar a eficiência global das operações das empresas em mais de 50%, através de tecnologias como o GPT, outras formas de Inteligência Artificial (IA) e um no-code workflow studio .

- Didimo (Gaming): Cria personagens digitais 3D altamente fiáveis, totalmente animáveis e personalizáveis para utilização em qualquer ponto de contacto ou experiência digital, através de uma plataforma de tecnologia de IA generativa patenteada quatro vezes. A sua tecnologia permite que os títulos de jogos, metaversos e retalhistas preencham as suas experiências imersivas em minutos, em vez de meses, e poupem até 80% dos custos tradicionais das personagens.

- MediaProbe (Adtech): Está a construir a próxima currency de impacto emocional de media. A plataforma mede reações emocionais a partir de sensores fisiológicos distribuídos a painéis de participantes que consomem conteúdo media a partir das suas casas. Combinam monitorização remota e machine learning para entregar as medidas mais precisas de impacto emocional em media, a uma indústria em constante procura de melhores medidas de qualidade de impressão. Os seus clientes incluem alguns dos maiores broadcasters, rights holders e marcas, que usam as métricas para ir além de medidas tradicionais como audiências e podem agora perceber e agir sobre as reações dos consumidores ao conteúdo media a que estão expostos.

- Microharvest (Biotech): Dedicada à produção de proteínas nutritivas e sustentáveis, esta empresa estuda as necessidades dos fabricantes de alimentos, rações e alimentos para animais de estimação e satisfaz as suas exigências com uma solução mais pequena, melhor e mais rápida.

- ProGrow (IA e Machine Learning): Plataforma que converte qualquer equipamento ou posto de trabalho online. Com conectividade IoT e análise de dados de última geração, a proGrow é uma plataforma web dedicada à linha da frente das operações industriais.

- Rauva (Fintech): A Rauva é a primeira super-app para negócios em Portugal que permite aos utilizadores abrir contas empresariais, efetuar pagamentos, enviar e acompanhar faturas certificadas, registar despesas e emitir cartões físicos e virtuais.

- Sheerme (WellTech): Marketplace de serviços de bem-estar direcionado às necessidades dos consumidores. Oferece um acesso a marcações e pagamentos online através de uma app e integrações com plataformas como o Google, META e Glovo para que o consumidor consiga marcar o que precisa de forma fácil. A cada marcação, os consumidores ganham benefícios numa wallet para descontar em marcações seguintes.

- Splink (Extended Reality): Empresa dedicada a aproximar os adeptos de desporto dos seus clubes favoritos através de experiências imersivas e colecionáveis oficiais. Através da integração da Realidade Aumentada no produto, recolhe dados reais que permitem às equipas monetizar os adeptos de forma mais eficiente.