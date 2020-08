Facebook acelera startups para comércio digital

O Facebook lançou um programa de aceleração para startups. A rede social norte-americana procura as melhores empresas em todo o mundo para promover o comércio digital em tempo de pandemia.

Este programa, designado Facebook Accelerator: Commerce, tem a duração de 12 semanas e não implica a aquisição de qualquer participação no capital das startups. A rede social vai dar sessões de mentoria, workshops, formação e também dar acesso aos seus produtos e serviços.

Entre os principais requisitos para serem selecionadas, as startups têm de ser especialistas nos segmentos B2B (clientes empresariais) ou B2B2C (clientes empresariais que depois vendem para particulares, têm de estar na fase de negócio seed ou em série A, e têm de incluir uma equipa de liderança diversificada.

As inscrições podem ser feitas através desta página e estão abertas até 31 de agosto. Entre setembro e outubro, as empresas selecionadas vão estar em conversações com o Facebook para o estabelecimento de objetivos. O programa em si vai funcionar entre o final de outubro e fevereiro de 2021.