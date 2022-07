Fairtiq. A app que simplifica viagens em transportes públicos

O responsável pela expansão da Fairtiq para novos mercados, Antoine Belaieff © Direitos Reservados

Viajar de transportes públicos sem ter de comprar bilhete já esteve mais longe de se tornar uma realidade em Portugal. Após vencer a segunda edição do Aceler@tech in Portugal, programa de aceleração promovido pela Associação Acredita Portugal, com o apoio do Turismo de Portugal, a startup suíça Fairtiq quer trazer para o país uma aplicação móvel (app) que, através do serviço de geolocalização, permite a qualquer pessoa deslocar-se sem os tradicionais bilhetes, como se de uma "via verde" dos transportes públicos se tratasse.

Lançada na sua terra natal, em 2016, e consolidada no país, em 2018, esta solução foi criada por Gian-Mattia Schucan, antigo chefe de distribuição da empresa ferroviária nacional da Suíça e responsável por todas as operações de bilheteira, com o objetivo de proporcionar aos passageiros comodidade na hora de viajar de transportes. Juntamente com a sua equipa, o também CEO da Fairtiq construiu a aplicação baseado na premissa da "extrema facilidade", tanto de usabilidade na ótica do utilizador, como de "implementação para o operador", uma vez que é "livre de hardware e, por isso, livre de investimento", explica ao Dinheiro Vivo o responsável pela expansão da startup para novos mercados, Antoine Belaieff.

A aplicação, disponível gratuitamente nas App Store e Google Play, requer apenas que os utilizadores introduzam as suas informações básicas para ficarem habilitados a viajar de transportes públicos através de um simples deslizar de dedo no ecrã para fazer o check in e o check out. "Podemos ir para qualquer lugar de comboio, autocarro, elétrico, barco ou teleférico, e ter a certeza de que a Fairtiq é válida como bilhete e que calculará a tarifa certa, aplicando todos os descontos disponíveis", clarifica o responsável. A promessa é a de simplificar as viagens a todos os turistas e residentes.

Presente também na Alemanha, Áustria, Bélgica e França, a empresa conta atualmente com mais de 500 mil utilizadores ativos. Quanto ao feedback, "é realmente muito positivo", adianta Antoine Belaieff.

Aposta em Portugal

O território português representa uma oportunidade para a startup suíça, que viu neste mercado "um ecossistema de transportes públicos dinâmico e progressivo, aberto à inovação". Na altura de procurar expandir a equipa técnica, a Fairtiq utilizou "um processo formal para selecionar uma cidade e um país, com base em critérios quantitativos e qualitativos", do qual resultou a identificação de 22 grandes cidades, dos 31 países europeus selecionados - e "Lisboa destacou-se", diz o responsável.

Tendo em vista acelerar a sua atuação no país, a Fairtiq candidatou-se ao programa Aceler@tech, da Fundação Acredita Portugal, do qual saiu vencedora, e revela já estar a beneficiar do know-how e das redes locais, bem como a receber mentoria adaptada às suas necessidades e a ganhar conhecimentos mais profundos sobre as oportunidades e desafios relacionados com a realização de negócios em Portugal.

Neste momento, a startup conta com uma equipa de cerca de 15 pessoas a nível nacional, maioritariamente composta por programadores de software, no entanto, quer aumentar o número de colaboradores. Entre as metas traçadas está também "oferecer a forma mais simples de mobilidade diária para todas as pessoas, em todo o lado". Para o futuro, fazer com que a Fairtiq seja utilizada por todo o país.

Para consolidação em Portugal, seria essencial "poder colaborar com algumas autoridades e operadores locais, regionais ou nacionais para que possamos testar a aplicação no país, mostrando que temos o produto certo para as suas necessidades".

Questionado sobre uma eventual parceria já fechada, o responsável prefere não avançar com nomes, mas adianta que a empresa se encontra em "conversações com várias autoridades, operadores e empresas complementares".

Sobre uma data para implementação da tecnologia no país a Fairtiq destaca que a burocracia associada a este processo pode ser um desafio, contudo, acredita "ter caminho em Portugal" e, nesse sentido, pretende dar início a esta etapa assim que haja oportunidade.