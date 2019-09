Fazedores vão discutir futuro da hotelaria de norte a sul do país

Os desafios da hotelaria vão estar em debate ao longo de um mês. O Hotel-up, o consórcio de startups desta indústria, vai promover quatro debates de norte a sul do país entre 25 de setembro e 30 de outubro sobre os impactos da inovação, eficiência e resultados. As inscrições para cada um destes debates poderão ser feitas através desta página.

O primeiro debate está marcado para dia 25 de setembro, na Escola de Turismo de Lisboa; segue-se o debate em Albufeira, no dia 8 de outubro, na Biblioteca Municipal Lídia Jorge; na semana seguinte, haverá discussão na reitoria da Universidade da Madeira; o último debate irá ocorrer no dia 30 de outubro no Norte do país, no Porto Innovation Hub.

Cada encontro, segundo a organização, irá contar com hotéis convidados “que irão partilhar as suas experiências com as inovações tecnológicas implementadas, e contribuir ativamente para a discussão”.

O consórcio Hotel-up foi criado em setembro de 2016 e reúne cinco startups portuguesas que ajudam empresas na área da hotelaria: B-Guest, Climber RMS (ex-Climber Hotel), Infraspeak, TeamOutLoud e VPS são cinco startups portuguesas.

B-Guest – Empresa especializada na automatização e digitalização do processo de check-in, para ajudar os hotéis a reduzirem custos operacionais, a potenciarem a receita dos seus outlets e a aumentarem a satisfação dos seus Clientes.

Climber RMS – Solução inteligente de gestão de preços (Revenue Management) que ajuda hotéis independentes a maximizar a receita através de tarifas dinâmicas e ferramenta poderosa de reporting.

HiJiffy – É um assistente virtual implementado no website e página de Facebook de hotéis, no qual os hóspedes podem ver disponibilidade, reservar um quarto ou esclarecer dúvidas durante o processo de reserva.

Infraspeak – Solução web e mobile que permite aos hotéis centralizar toda a informação sobre a sua manutenção, housekeeping e auditorias, aumentando a sua eficiência, a disponibilidade dos quartos e a satisfação dos clientes, reduzindo custos e burocracia.

Virtual Power Solutions (VPS) – Empresa focada na prestação de serviços de Gestão de Energia que aliam a monitorização e o controlo dos consumos numa poderosa plataforma proprietária à reconversão eficiente de grandes edifícios.