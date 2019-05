Feeders: Como este arquiteto conseguiu levantar os palcos do Alive

O Optimus Alive surgiu este ano de aspeto renovado, apresentando

uma lógica de interligação entre todas as estruturas, desde o

pórtico de entrada ao palco principal, zona de convidados e imprensa

e palco Optimus Clubbing. A Feeders é responsável pela

transformação. Duarte Silva e Joaquim Silva são arquitetos e

fundaram a empresa, especializada em arquitetura, design e eventos,

em 2010.

Duarte Silva não é um novato nestas andanças. Esteve

vários anos ligado ao Rock in Rio, tendo sido responsável pela arte

gráfica e arquitetura dos palcos até 2010, ano em que saiu. “É

essa a escola que temos”, revela. A Feeders nasce da vontade de

avançar com um projeto próprio e, para isso, desafiou o amigo

Joaquim, com quem, por casualidade, partilha o apelido e que então

estava na Polónia em Erasmus. Duarte também não tinha terminado a

licenciatura em Arquitetura e por isso, conta, “o primeiro ano foi

muito difícil. Pagar as contas, pagar a fornecedores… Não

tínhamos contactos com ninguém e tivemos de ir mostrando o nosso

trabalho.” Investiram cinco mil euros no negócio. E as pessoas

gostaram.

Pelo meio, além dos projetos de reabilitação de

edifícios antigos no Príncipe Real, na Lapa, em Telheiras ou em

Xabregas, foram ganhando a produção, ao nível da arquitetura, de

eventos como a Semana Académica de Lisboa (2012 e 2013) ou o Twist

EDP TimeLapse. Em 2012, faturaram cerca de 300 mil euros, mas já

preparam voos maiores.

E como aparece o Optimus Alive? Em 2012, Duarte e Joaquim

mostraram a uma pessoa da Everything is New – a produtora musical

responsável pela organização do festival – uma maqueta

tridimensional do que poderia ser o futuro palco principal. De mão

em mão, a maqueta chegou à Optimus, que gostou, mas como não

conhecia a Feeders optou por lançar concurso para a renovação das

estruturas. “Das quatro propostas que apresentámos, a que mais

gostaram foi a nossa sugestão inicial”, conta Duarte Silva. Uma

estrutura metálica que “faz os desenhos que queremos”, explica,

revestida a lycra laranja, que permite jogos e efeitos de luzes. O

que a diferencia? O “conceito comum, de interação e interligação”

entre espaços, desde o pórtico de entrada até a zona de

convidados, distribuída por três pisos. “Temos amigos que

disseram que não era possível. Nós sabíamos que éramos capazes.

Valeu-nos a Optimus ter acreditado em nós.”

Conquistado o que é considerado por muitos o maior festival em

Portugal, Duarte Silva tem um sonho. Trabalhar com o Coachella e o

Tomorrowland, os top no mundo.

Retrato

Duarte Silva é arquiteto e sócio-fundador da Feeders. Começou a trabalhar no Rock in Rio em 2008. Investimento inicial da Feeders: cinco mil euros, com a ajuda de familiares. Faturou, em 2012, cerca de 300 mil euros. Espera este ano, com o Alive, dar um “grande salto” nas vendas. Além dos eventos, a empresa dedica-se ao design e à requalificação. São dois sócios e dois funcionários.