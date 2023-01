Festival mais verde: Boom recebe oitava distinção de sustentabilidade

Visitantes no Boom Festival, em Idanha-a-Nova, conta com 21 palcos oficiais, 544 artistas, 181 facilitadores, 69 assistentes e 100 terapeutas, para um público de 41 mil pessoas de 177 nacionalidades. © PEDRO REIS MARTINS/LUSA

É atribuído por um júri que avalia festivais em todo o mundo e volta a ter o Boom Festival entre os exemplos bem sucedidos. Pela oitava vez consecutiva, o Boom Festival venceu o mais importante prémio de sustentabilidade, sendo distinguido com o Greener Festival Award.

A organização reconhece assim o festival que decorre em Idanha-a-Nova com um dos eventos culturais mais ecológicos do mundo e, por isso, altamente recomendado, considerando-o "consciente do ponto de vista ambiental, bem administrado e com ações significativas para reduzir o desperdício e as emissões de gases com efeito estufa", recebendo ainda pontos pelo envolvimento dos participantes (Boomers) nestes objetivos.

Na edição 2022, em que participaram 40 751 Boomers durante a semana de 22 a 29 de julho, esteve na Herdade da Granja uma equipa do Greener Festival a auditar e classificar as práticas de sustentabilidade, os recursos utilizados e o impacto ambiental do evento, ao qual chegaram 177 Boom Bus e que contou com 293 ecopontos (497 divisórias de reciclagem), 238 contentores de resíduos sólidos urbanos e seis contentores de 30 m cúbicos..

Cinco carros fizeram recolha de resíduos e outros três recolheram os recicláveis, com uma equipa de limpeza e saneamento que mobilizou 297 pessoas. E neste inverno de 2022, o Boom plantou 75 novas árvores de sete espécies diferentes totalizando já 925 árvores plantadas e 120 arbustos.

Feita a avaliação e depois da análise da informação comparativa, o Greener Festival (associação sem fins lucrativos, que - de forma independente - avalia eventos e festivais em todo o mundo e faz recomendações para que se possam tornar mais sustentáveis e a reduzirem os impactos ambientais) concluiu: "O Boom Festival demonstrou um impulso apaixonado por um festival mais verde, focado em ter as melhores práticas existentes. A equipa demonstrou um esforço e determinação claros para continuar a melhorar, para proteger o ambiente e fortalecer relações positivas com os stakeholder."

A entrega oficial do prémio vai realizar-se a 28 de fevereiro de 2023, em Londres, no decorrer da 15ª Conferência Green Events & Innovations.

Pioneira em sustentabilidade de eventos desde 2007, a Greener Festival atribui certificação e dá formação para que sejam desenvolvidas e concretizadas as melhores práticas no decorrer das iniciativas.