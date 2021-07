Fintech europeia Younited capta 170 milhões de dólares para consolidar mercado europeu

© Pixabay

A fintech Younited, de origem francesa e que opera no segmento dos créditos pessoais, captou uma ronda de financiamento no valor de 170 milhões de dólares - perto de 144 milhões de euros no câmbio atual. Com este montante, a empresa de tecnologia financeira pretende consolidar alguns mercados na Europa, nomeadamente Portugal.

"Os fundos serão agora utilizados para consolidar a presença da Younited no mercado europeu, nomeadamente em França, Itália, Espanha, Portugal e Alemanha, representando estes últimos quatro países 40% das receitas (resultado bancário líquido)", começa por indicar a empresa em comunicado enviado às redações. Mas a fintech tem ainda dois outros objetivos para o financiamento captado.

"A Younited pretende ainda lançar e industrializar a sua oferta B2B [business to business], para conquistar novos mercados e expandir a sua rede de parceiros. Neste sentido, a fintech anuncia ainda o lançamento do Younited Pay, previsto para o segundo semestre de 2021, um novo método de pagamento que permitirá às empresas do retalho fornecerem planos de pagamento repartidos por 3 a 48 meses", diz.

E, por fim, quer "acelerar a sua estratégia de inovação de produtos, com base em dados e inteligência artificial, e desenvolver novos serviços de apoio financeiro personalizados".

A empresa de origem francesa conta com mais de quatro centenas de funcionários, espalhados por vários pontos da Europa - Paris, Roma, Barcelona e Munique - e pretende ainda aumentar a equipa, tendo "ainda planos para recrutar mais de 200 pessoas até ao final de 2022".

A Younited sublinha que é "líder europeia no setor de créditos pessoais". Em 2018, levantou a segunda maior ronda de financiamento do mercado fintech francês e "somando o novo financiamento que hoje é anunciado, a Younited levantou 400 milhões de dólares".

"A Younited foi criada com o objetivo de melhorar a experiência de crédito, que ainda é muitas vezes opaca e enganosa. A Younited, uma empresa francesa do #Next401, está presente em cinco países, cobrindo um mercado de mais de 265 milhões de consumidores europeus, e financiou mais de 2,6 mil milhões de euros desde seu lançamento em 2012", nota ainda em comunicado.