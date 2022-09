Fintech House. Hub da Praça da Alegria já é casa para mais de 80 startups

Mariana Gorjão Henriques, head da Fintech House Lisboa © Direitos Reservados

Vai a caminho do terceiro aniversário e o seu objetivo continua a ser aquele que esteve na origem da sua criação: reunir num único espaço todo o ecossistema fintech e oferecer-lhe ferramentas para que floresça. A Fintech House Lisboa, iniciativa conjunta da associação Portugal Fintech e da rede de espaços de trabalho partilhado Sítio, tem visto o número de startups aumentar paulatinamente, sendo, ao momento, casa para mais de 80 negócios das áreas da banca, seguros, regulação e cibersegurança. Porém, o escritório da Praça da Alegria começa a apertar e a meta é albergar mais empresas, revela a organização ao Dinheiro Vivo, deixando em aberto uma possível mudança para breve.

"Nos últimos dois anos, ajudámos mais de 150 fintech. Fomos rampa de lançamento para muitos projetos em fase de ideação, através da conexão a investidores, e também a casa para startups internacionais que se querem expandir para Portugal, acelerando a sua entrada no país", refere Mariana Gorjão Henriques, responsável pelo hub. No Palácio das Varandas congregam-se reguladores, bancos, empreendedores, especialistas, prestadores de serviços, investidores, estudantes e media para fazer face a todas as áreas de desenvolvimento dos negócios.

Para fazer parte deste projeto existem dois caminhos: ter uma modalidade de espaço com o Sítio ou ser um membro virtual, que apesar de não ter acesso ao espaço, tem acesso à comunidade. Segundo conta a responsável, cada startup recebe oportunidades semanais, que vão desde convites para feiras de recrutamento, conferências e sessões de pitch a investidores, workshops sobre investimento e regulação, e sessões de mentoria.

Com a integração na rede nacional de incubadoras, as portas do hub estão abertas a quase todos os pontos do globo, encontrando-se atualmente acolhidas na Fintech House Lisboa empresas oriundas do Brasil, Ucrânia, Espanha, França, Suíça e Reino Unido. O espaço serve ainda de palco a inúmeros eventos, como o Ethereum Lisbon Hackathon, que aconteceu no ano passado, e de várias conferências do setor financeiro.

A Fintech House Lisboa "permitiu dar uma expressão física a uma comunidade que estava dispersa" e colocar o país no mapa europeu e mundial.

"As parcerias são essenciais para o funcionamento da Fintech House", defende Mariana Gorjão Henriques. Ao momento, são seis as instituições que compõem a carteira de parceiros da iniciativa e que "apostam continuamente na inovação e tecnologia, trabalhando de forma próxima com as startups". São eles o Banco BPI, Fidelidade, INCM, KPMG, Morais Leitão e VISA. Questionada sobre novos acordos, a responsável diz que para cada área do mundo financeiro, o hub tem somente um parceiro - e todas elas já estão preenchidas.

Para as empresas deste ramo prosperarem, é essencial que tragam ao mercado soluções disruptivas. Contudo, "não basta ter uma boa ideia, é preciso saber vendê-la, sendo, por isto, importante que os fundadores dominem a arte do stortytelling". Em segundo lugar, é imperativo "ganhar confiança e credibilidade dos clientes", criando uma "relação próxima e regular com os mesmos". Por último, e bastante relevante, "contratar e reter talento de topo" - questão à qual a Fintech House garante dar apoio contínuo.

Já para o setor de fintech nacional dar passos significativos em direção ao sucesso, "há ainda muito trabalho a ser feito, especialmente na colaboração entre startups e players maduros", diz Mariana Gorjão Henriques. Com a crença de que pode fazer a diferença, o hub da Praça da Alegria está a preparar uma cooperação internacional para acelerar o crescimento das suas scaleups. Em forma de balanço dos quase três anos de atividade, a responsável diz que o projeto "permitiu dar uma expressão física a uma comunidade que estava dispersa, criando um ciclo virtuoso" que coloca Portugal no mapa europeu e mundial.