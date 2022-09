Fintech House. Lar das startups de tecnologia financeira em Portugal tem nova morada

O rooftop da nova sede da Fintech House Lisboa, na Avenida Duque de Loulé © Direitos Reservados

Depois de deixar em aberto ao Dinheiro Vivo uma mudança para breve, a Fintech House anunciou esta sexta-feira a inauguração do seu novo lar. O hub da Praça da Alegria está agora de malas feitas para a Avenida Duque de Loulé, em Lisboa, para um espaço de 2500 metros quadrados, que vai permitir triplicar a capacidade de acolhimento para mais de 200 startups. A fábrica de fintechs, que reúne empreendedores da área da banca (fintechs), seguros (insurtechs), regulação (regtechs), cibersegurança, cripto e blockchain, torna-se assim "num dos maiores hubs europeus", destaca a organização, em comunicado.

"Com esta mudança, a Fintech House procura continuar a apoiar as startups portuguesas e também a atrair novas de fora, que cada vez mais elegem Lisboa com referência da inovação fintech na Europa", explicam os promotores.

Pronta a receber empreendedores, a nova sede é "um moderno edifício de dez pisos", com luz natural em todos os espaços, idealizado para responder às necessidades das novas formas de trabalho e colaboração. Ao longo dos pisos, é possível encontrar phonebooths e standing desks, para os que trabalham em regime híbrido; auditório e sala de workshops, que vão permitir à Fintech House continuar a ser palco de eventos relevantes no setor; salas de reunião, que servirão essencialmente para receber investidores e parceiros; e um lounge, copa e rooftop para socialização entre várias empresas. Uma das novidades que nos traz o novo espaço é um piso aberto a toda a comunidade, que dispõe de cafetaria, business lounge e open space: "O local de trabalho ideal para nómadas digitais", afirma o hub.

A iniciativa, fruto de uma parceria entre a Portugal Fintech e a rede de espaços de trabalho partilhado Sítio, procura dar suporte às startups no que ao acesso a capital, conexão a talento, proximidade a bancos, seguradoras e outros players maduros e reguladores diz respeito. Parte da rede nacional de incubadoras, a Fintech House conta com seis parceiros oficiais que trabalham de forma próximo no apoio aos empreendedores, através de momentos que promovem um diálogo aberto e partilha de conhecimento. São eles o Banco BPI, Fidelidade, INCM, KPMG, Morais Leitão e VISA.

O hub tem crescido a par e passo desde 2020, ano em que foi criado e que acolheu 15 startups, sendo atualmente casa para 80 negócios nacionais e internacionais, entre os quais se destacam empresas oriundas do Brasil, Ucrânia, Espanha, França, Suíça, Reino Unido.