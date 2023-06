Fintechs portuguesas Coverflex, Fraud e Holywally vão ser aceleradas pela Visa

© DR

Coverflex, Fraud e Holywally foram as três fintechs portuguesas selecionadas para integrar o Visa Innovation Program Europe (VIPE), que se estreia este ano em Portugal, num formato conjunto com Espanha, com o objetivo de acelerar o ecossistema e trazer soluções inovadoras ao mercado.

As candidaturas decorreram até 14 de abril e a iniciativa na Península Ibérica, que conta com o apoio da Fintech Solutions e da Hackquarters, recebeu um total 111 inscrições. Do país vizinho, Dedomena AI, Dogood People, Goscore, Reveni e Toqio foram os projetos que conquistaram o golden ticket.

A Visa procurava oito startups que desenvolvesses o seu trabalho em torno da criação de soluções focadas nas experiências de pagamento de última geração (sendo exemplo disso, as cripto moedas, as redes de blockchain ou o setor da banca) e cujas iniciativas fossem capazes de apoiar as Pequenas e Médias Empresas (PME), nos seus processos de digitalização.

Segundo explica a Visa, no decorrer do programa, as empresas terão a possibilidade de contribuir e promover novas e disruptivas experiências de pagamento, capacitar os comerciantes e as PME, desbloquear novos fluxos de pagamento e construir um futuro inteligente e sustentável com finanças integradas.

Para tal, ser-lhes-á dado acesso à infraestrutura da Visa, incluindo sessões de mentoria individuais, aconselhamento, ferramentas tecnológicas e acesso a clientes para validar a sua proposta de valor. De modo a acelerarem as suas soluções e expandirem-se internacionalmente, os empreendedores vão poder contar com o apoio da rede global da empresa de pagamentos, que abrange 200 países.

"Estamos muito orgulhosos por termos o Visa Innovation Program Europe 2023 em Portugal e Espanha e, assim, alargar esta trajetória de sucesso a nível internacional. Com este projeto, a Visa pretende continuar a ligar o ecossistema fintech, atuando como uma rede aberta e disponível, proporcionando-lhes a visibilidade necessária para que possam escalar os seus negócios. Em suma, com este programa queremos continuar a contribuir para o desenvolvimento dos pagamentos do futuro", comenta Gonçalo Santos, country manager da Visa em Portugal, citado em comunicado.

Desde 2018, o VIPE já recebeu mais de mil candidaturas globalmente. Na edição de 2023, contou com mais de 300, oriundas da Grécia, Chipre, Malta, Turquia, Espanha, Itália e Portugal.