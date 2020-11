Fisioterapeuta digital é a melhor scaleup de Portugal

Virgílio Bento, líder e fundador da Sword Health. © DR

O fisioterapeuta digital que junta inteligência artificial e equipas clínicas permitiu à Sword Health a conquista do prémio de melhor scaleup de Portugal. A organização Building Global Innovators (BGI) premiou esta semana as melhores jovens empresas tecnológicas portuguesas.

Entre 2015 e 2020, as 25 melhores scaleups - assim de designam as startups quando ganham maturidade no mercado - levantaram um total de 117,8 milhões de euros e geraram mais de 113,4 milhões de euros em receitas. Se o investimento caiu 39,3% na comparação com o período 2014-2019, as receitas cresceram 60,1%.

Foi sobretudo em série A e na ronda seed que mais de metade do capital foi obtido, segundo os dados divulgados pela BGI.

As scaleups puramente tecnológicas foram as que atraíram mais capital, tendo captado mais de 100 milhões de euros junto dos investidores privados. Também são estas tecnológicas que geraram metade das receitas e que conseguem ficar com quase metade (47,6%) dos postos de trabalho.

Mais de 87% dos fundadores destas empresas são homens. As mulheres apenas representam 12,5% - ainda assim, uma subida face aos 9,68% registados em 2019.

A Universidade do Porto (32,56%) é a principal formada dos líderes destas empresas, seguida das universidades de Aveiro (11,63%) e do Minho (9,3%).

Os prémios

Com base nos dados recolhidos, a BGI selecionou as melhores scaleups por categoria. Foram utilizados indicadores como o capital levantado, as receitas totais, a relação capital/receita e os empregos criados, a partir dos dados fornecidos pela consultora Informa D&B.

A Sword Health, acumulou o prémio de melhorscaleup com a distinção para a categoria de tecnologia na área da saúde. A Go With Flow, solução na área da mobilidade, ganhou o prémio na categoria da indústria 4.0. A solução para criptomoedas da Utrust foi distinguida na categoria do consumidor. A Dashdash, agora designada de Rows, venceu na categoria de tecnologias de informação e comunicação.

Foram ainda atribuídos dois novos prémios: a menção honrosa foi para a DefinedCrowd, através dos votos de jornalistas e investidores portugueses; o prémio do público foi para a solução de medicina Ophiomics.