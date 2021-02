Fisioterapeuta digital português SWORD Health recebe 25 milhões de investimento

Virgílio Bento, líder e fundador da Sword Health. © DR

A tecnológica portuguesa SWORD Health recebeu um investimento de 25 milhões de dólares em série B de financiamento. São 20,6 milhões de euros que vão permitir acelerar o crescimento nos Estados Unidos à empresa que desenvolveu um sistema de fisioterapia digital que junta inteligência artificial e equipas clínicas. Esta injeção de capital também vai permitir contratar mais 100 pessoas para a equipa no Porto, segundo o anúncio feito esta segunda-feira.

A entrada de novo investimento ocorre depois de em 2020 a startup liderada por Virgílio Bento ter aumentado as receitas em oito vezes e ter tratado cinco vezes mais pacientes. Em ano de pandemia, muitos dos pacientes tiveram de continuar os tratamentos de fisioterapia em casa.

"Aumentámos drasticamente o leque de clientes e, consequentemente, a nossa receita. Fomos também escolhidos em 75% das avaliações em que participamos, por empresas que procuravam uma solução de tratamento de patologias musculoesqueléticas para os seus trabalhadores", assinala Virgílio Bento, citado em nota de imprensa.

Fundada em 2015, a startup portuguesa tem escritórios no Porto, Salt Lake City e Nova Iorque, que empregam um total de 120 pessoas. Em 2021, a equipa do Porto, atualmente com 75 membros, vai ter mais 100 reforços, para as áreas tecnológica, produto e operações.

A Sword Health está a apostar num mercado que representa 190 mil milhões de dólares só nos Estados Unidos.

As doenças musculoesqueléticas afetam uma em cada três pessoas em todo o mundo (dois mil milhões de pessoas) e o sistema nascido em Portugal regista resultados clínicos "superiores aos de um fisioterapeuta humano", argumenta a plataforma.

Estas doenças são condiseradas a principal causa de incapacidade, estando diretamente relacionadas com outras condições de saúde, como a depressão e outras patologias crónicas.

A operação foi liderada pelo sócio-gerente da sociedade de capital de risco Transformation Capital, Todd Cozzens, com três décadas de experiência na área da saúde digital.

Também acompanharam a série B vários dos anteriores investidores da SWORD, como a portuguesa Faber Ventures; investidores de Silicon Valley, como os fundos de capital de risco Founders Fund e Khosla Ventures; a investidora de impacto social Green Innovations; os luxemburgueses da Vesalius Biocapital e ainda os portugueses da Faber Ventures.

Depois da série B, a SWORD passou a acumular perto de 50 milhões de dólares de investimento. A anterior injeção de capital data do final de fevereiro de 2020, quando a tecnológica duplicou a série A anunciada em abril de 2019, de 8 para 17 milhões de dólares.

A empresa com cérebro português enfrenta dois concorrentes de peso para tratar a mesma patologia, destaca a publicação especializada norte-americana Mobi Health News: o unicórnio Hinge Health levantou recentemente 300 milhões de dólares em série D e já vale mais de 3 mil milhões de dólares; a Sparta Science recebeu 16 milhões de dólares em série B em 2020.