Floats of Fun. Memórias de infância transformadas em insufláveis de luxo

Pedro Fogaça e Rui Elias criaram a Floats of Fun, que faz insufláveis © PAULO SPRANGER/Global Imagens

O que acontece quando duas pessoas se encontram oito anos depois de terem nascido, sem nunca se terem cruzado antes, e se apercebem que nasceram no mesmo dia, do mesmo mês e no mesmo ano, apenas com 45 minutos de diferença e, já agora, separados por 235 quilómetros?

Rui Elias, de Mértola, e Pedro Fogaça, de Lisboa, conheceram-se na infância, numas férias pelo Alentejo, e cimentaram uma amizade para a vida. Rui Elias formou-se em tradução e trabalhou como tradutor, professor, jornalista e depois chegou a diretor do departamento de Comunicação da agência publicitária Publicis, uma multinacional francesa. No ano 2000, foi sócio-fundador de uma agência de comunicação, a Global Press, onde esteve até ao ano passado, acabando por deixar o negócio.

Pedro Fogaça, o mais velho, é engenheiro informático e mantém o emprego numa companhia de seguros.

Há dois anos, ainda sem sinais de pandemia, assumiram que queriam mudar de vida ou, pelo menos, diversificar a atividade, e foi aí que vieram à memória as férias da infância na piscina, com os insufláveis. Ficou, então, assente que as brincadeiras de outrora poderiam virar um assunto sério - a que chamaram Floats of Fun, com sede em Lisboa.

A concretização do sonho aconteceu nesta semana, no dia 1, com a entrada em funcionamento de um site para venda de insufláveis que rotulam de luxo, com inspirações no glamour, na joie de vivre e na art deco, e depois de um investimento de 120 mil euros, só com capitais próprios.

"Fizemos adaptações em modelos já existentes, mudámos os tamanhos e as cores. Procurámos quem os pudesse produzir, mas não encontrámos nem em Portugal nem na Europa. Só na China", explica Rui Elias.

A primeira coleção já está produzida e já chegou, com todas as despesas pagas, pronta a ser vendida, "maioritariamente online", mas também em pontos de venda em Lisboa, na Comporta e na Quinta do Lago, no Algarve.

Há dez modelos diferentes cujos preços oscilam entre 50 e 100 euros. Mas também se vendem acessórios: dois tipos de bombas de encher (que também esvaziam), chapelaria e bonés, vários tipos de sacos e apoios de cabeça, para usar na praia e piscina.

O stock da primeira coleção agora disponibilizada inclui dois mil insufláveis, 200 de cada modelo, para vendas no Hemisfério Norte.

Quando chegar o nosso inverno, a ideia é comercializá-los nos países do Hemisfério Sul, quando lá começa o verão.

Para combater a sazonalidade do negócio, há outra solução já pensada: apostar nos insufláveis para o segmento do turismo de neve.

Quanto ao verão de 2022, "a oferta será reajustada em função dos modelos com mais procura". Como se trata de um material reciclável, o cliente pode devolver o produto e ser-lhe-á dado um desconto na compra de um novo. A reciclagem é feita em Portugal.

Além da preocupação ambiental, a empresa quer ter uma função social. Assim, já determinou que 10% do valor das vendas será encaminhado para uma plataforma americana sediada na Califórnia, a Kiva, que faz empréstimos "que mudam a vida" a pequenos negócios no mundo inteiro, à semelhança da filosofia do microcrédito. Só assim consideram que o negócio faz sentido, trabalhando também "para o bem comum".