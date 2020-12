Forall Phones vendida a investidor privado português

José Costa Rodrigues, fundador da Forall Phones. © Direitos reservados

A Forall Phones foi vendida a um investidor privado português. A empresa portuguesa especialista na compra e venda de smartphones semi-usados mudou de dono quatro anos depois de ter sido fundada por José Costa Rodrigues. A informação divulgada através da rede social LinkedIn foi confirmada pelo Dinheiro Vivo junto deste fazedor.

"A venda foi concluída ontem . A empresa foi vendida a um investidor privado português com ligações ao mercado asiático", adiantou José Costa Rodrigues, em conversa por telefone. O fundador escusou-se a divulgar a identidade do comprador e o montante da operação alegando razões de confidencialidade.

Aos 24 anos, José Costa Rodrigues concretiza a venda da empresa fundada a partir de Ourém. No total, foram contabilizados mais de 20 milhões de euros em faturação na Europa nos últimos anos.

No inicio de 2020, a empresa portuguesa ganhou a concorrência dos finlandeses da Swappie, que também compram e vendem smartphones recondicionados com 12 meses de garantia.

"A Forall Phones cresceu muito e eu considero-me um empreendedor, não um gestor. Quando a empresa está com 70 pessoas precisa de alguém com muita experiência, como aconteceu no verão de 2019. Encontrámos um gestor com 20 anos de presença na área das telecomunicações." Foi nessa altura que José passou para funções não-executivas na plataforma, mesmo mantendo-se como acionista maioritário.

A viver "pela primeira vez" a experiência de uma venda de capital, José Costa Rodrigues fundou em 2019 um negócio na área do imobiliário acessível, através da ​​​​​​​Relive. Com "grande foco digital", esta startup já conta com um total de 21 pessoas, entre equipa permanente e colaboradores.

"Não vale a pena fazer duas coisas mais ou menos. Quero dedicar os meus próximos cinco anos à Relive. Estamos muito focados na acessibilidade na habitação."