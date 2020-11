Founders Founders abre segunda casa no Porto em 2021

Fundadores da Founders Founders: Tiago Carvalho, Afonso Santos, Felipe Ávila da Costa, Rui Santos Couto e Paulo Cunha. © Rui Oliveira/Global Imagens

Há mais de dois anos que a associação de startups Founders Founders estava à procura de um novo espaço no Porto. A situação resolveu-se em pleno ano de pandemia: esta associação vai abrir um segundo edifício no Porto, com 4000 metros quadrados, junto à estação de Campanhã, segundo o anúncio feito esta sexta-feira. A abertura está prevista para o início de 2021.

Com capacidade para perto de 300 pessoas e 12 startups, o espaço Founders Founders Porto Oriental terá um miradouro, um ginásio, um restaurante e ainda tecnologia para produzir metade da energia necessária.

Já a pensar numa realidade pós-pandemia, a associação justifica a necessidade deste segundo espaço com as novas necessidades de trabalhadores e de startups.

"O futuro passará por um modelo em que as pessoas trabalham alguns dias em casa e alguns dias no escritório. A aceitação do teletrabalho veio para ficar, mas isso não quer dizer que as pessoas vão trabalhar todos os dias em casa. Na Founders Founders Oriental existe a possibilidade das startups terem o seu escritório, mas se precisarem de mais espaços de trabalho por alguns dias ou de juntar a empresa toda para um acontecimento especial, isso pode acontecer porque há espaço-extra pensado para atender a essa nova necessidade das empresas", explica um dos fundadores da associação, Rui Santos Couto, citado em comunicado.

A escolha da zona de Campanhã também não é feita por acaso: este bairro vai ter um novo terminal intermodal, um novo jardim e o antigo matadouro será transformado num espaço para instalação de empresas, galerias de arte, museus, auditórios e espaços para acolher projetos de coesão social.

Fundada em 2015, a Founders Founders também tem um outro edifício no Porto (o antigo DIAP) e outro em Lisboa. As startups residentes desta associação já angariaram mais de 50 milhões de euros de investimento e dão emprego a quase 500 pessoas.