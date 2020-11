Freshly Cosmetics: Portugal no radar de produtos 100% naturais e linha vegan

Mireia Trepat e Miquel Antolín, dois dos fundadores da Freshly Cosmetics. © Foto: Direitos reservados

A sustentabilidade do planeta é uma preocupação crescente nos países desenvolvidos. E os consumidores cada vez mais procuram produtos e serviços que respondam a esta necessidade. As empresas de cosméticos não são indiferentes a esta realidade e foi precisamente para dar essa resposta que nasceu a catalã Freshly Cosmetics, cujos produtos contêm mais de 99% de ingredientes naturais.

A empresa foi criada em 2016, na cidade Reus (Tarragona), pela mão de três engenheiros químicos e com uma missão clara: "Acelerar e liderar a transição mundial para os cosméticos naturais, saudáveis e sustentáveis."

O pontapé de saída foi dado no digital, mas no ano passado os fundadores decidiram dar o salto, com a abertura de lojas físicas em Madrid e Barcelona. Além disso, e dado que o digital não tem fronteiras, comercializam também para os mercados francês, belga e italiano - que no total representam já 10% das vendas.

Mas não se ficaram por aqui. "A entrada da Freshly Cosmetics em Portugal surge depois de observarmos, nos últimos anos, uma procura crescente de cosméticos naturais e saudáveis no país. Desde a sua criação em 2016, que a Freshly Cosmetics recebe encomendas para o mercado português e agora decidiu dar um passo em frente e ativar uma estratégia específica para o país", explicam ao Dinheiro Vivo Mireia Trepat e Miquel Antolín, dois dos fundadores.

A expansão internacional passou assim pelos mercados de proximidade, pelo que Portugal não podia ficar de fora. Até porque, dizem, "percebemos que este país se tornaria muito rapidamente um mercado importante".

Com linhas de rosto, corpo e cabelo, todas as fórmulas dos produtos da marca espanhola são criadas dentro da empresa pela equipa de desenvolvimento, que tem como objetivo que todos os produtos tenham mais de 99% de ingredientes naturais. A Freshly Cosmetics partilha ainda da filosofia planet first, pelo que quer os cosméticos e óleos quer o embalamento são feitos em Espanha.

"A produção dos nossos produtos é feita localmente, o que significa que são todos produzidos e embalados em laboratórios em Barcelona. Os nossos recipientes de alumínio são fabricados em Álava, as nossas etiquetas em Sant Sadurni d"Anoia e as nossas caixas de papelão reciclado vêm de florestas sustentáveis em Zaragoza e Amposta", contam.

A equipa de engenheiros não esconde que a "pandemia teve um forte impacto em todos os setores, incluindo a cosmética". Contudo, o apetite do mercado nacional por estes produtos naturais falou mais alto. "Embora ainda não possamos adiantar dados ou números específicos, nos últimos meses, e de forma orgânica, o interesse pelos nossos produtos em Portugal tem crescido a um ritmo notável e foi por isso que decidimos criar a nossa própria estratégia para responder a esta procura". A estratégia para o mercado nacional é uma aposta a 100% no digital, liderada pela equipa que está na sede, em Reus.

A marca espanhola não quer levantar o véu sobre que próximos produtos pode vir a lançar, dizendo apenas que "analisa constantemente as necessidades dos seus clientes para se adaptar e criar produtos. Até ao momento, a empresa possui um portefólio de mais de 70 referências entre a marca de cosméticos naturais, saudáveis e sustentáveis da Freshly Cosmetics e a linha de maquilhagem natural e vegan da Identity Beauty".

Focada em produtos naturais e na sustentabilidade do planeta, a Freshly Cosmetics colabora com a We Forest, plantando árvores no Brasil e na Zâmbia. Além disso, colabora com a Global Humanitária, uma organização que luta pelos direitos das crianças.