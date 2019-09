From Start-to-Table. Porque a restauração também tem ideias escaláveis

No mundo das startups, há um número considerável de projetos ligados a tecnologia. Mas nem só destes projetos vive o mundo do empreendedorismo. Numa altura, em que o turismo nacional dá cada vez mais cartas a nível internacional, a Startup Lisboa prepara-se para lançar a segunda edição de um programa de aceleração vocacionado para a restauração, o From Start-to-Table.

As candidaturas estão abertas até ao próximo dia 15 e o programa arranca a 12 de outubro. Esta será a segunda edição do programa que tem 30 mil euros para premiar três projectos, um em cada uma das categorias: Tecnologia para restauração, Novos conceitos de restauração e Produtos inovadores de food and beverage.

Marta Miraldes, Head of Programs da Startup Lisboa, ao Dinheiro Vivo, conta que o balanço feito à primeira edição deste programa de aceleração “foi excecional”. “A Startup Lisboa – desde o seu início – teve projetos de food and beverage. Nunca lhe demos, eventualmente, um destaque maior, mas sempre tivemos no nosso ADN apoiar esses projetos. Percebemos que a maior parte deles são escaláveis”.

“Percebemos que esta ideia de que é escalável é apenas o que é tecnológico não é bem assim. Como é óbvio tem outros desafios. Mas consegue-se [escalar neste setor]. E consegue-se sobretudo inovar. Há um caminho por desbravar em termos de inovação fantástico” no campo da food and beverage.

A responsável da Startup Lisboa notou ainda que: “dos 22 projetos do ano passado, temos entre 75% a 80% no mercado, ou em vias de abrir ou a começar a vender. Tivemos dois que claramente não vão avançar”, daí que o saldo seja positivo.

Este programa tem como parceiros entidades como o Turismo de Portugal, AHRESP, Delta e Sagres.