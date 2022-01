Fundada por portugueses, Kencko recebe 10 milhões de investimento

Exemplo de caixa de subscrição das saquetas em pó da Kencko. © DR

Fundada em 2016 por dois portugueses, a startup Kencko fechou a sua série A de investimento. A empresa criada por Tomás Froes e Ricardo Vice Santos recebeu 10 milhões de dólares (8,8 milhões de euros) de capital, segundo anúncio feito nesta terça-feira.

A operação vai servir para a companhia criar novos produtos para promover a saúde e bem-estar dos consumidores, refere o portal TechCrunch.

A empresa está focada no mercado norte-americano, com a comercialização, através de pacotes de subscrição, de gomas e de saquetas em pó que podem ser dissolvidas em água, leite ou água de coco.

Cada saqueta equivale a 2 doses (mais ou menos 200 gramas) de frutas e vegetais. Cada goma corresponde a uma dose (cerca de 100 gramas).

Através destes produtos, é possível ajudar os consumidores a consumirem as doses diárias recomendadas de frutas e vegetais, conforme explicou Tomás Froes em entrevista ao Dinheiro Vivo em julho de 2019. Não há açúcares refinados, adoçantes e ingredientes artificiais em qualquer um dos porodutos.

"É a tecnologia que a NASA usa para enviar comida para o espaço. Tem-se acesso a frutas e vegetais da forma mais fresca que existe, seja para viajar, seja para levar para o ginásio ou escritório, ou ter em casa sem precisar de cortar fruta e arranjar", referiu o empresário na altura.

O embalamento é feito na Alemanha e enviado para os Estados Unidos a partir de Portugal.

A série A de investimento foi liderada pela sociedade de capital de risco Siddhi Capital. Na operação participaram as sociedades portuguesas Indico e Shilling, além de entidades como Next View Ventures, Riverside Venture, Silas Capital, Cheyenne Ventures, Mission Point, Gather Ventures e Nextblue Ventures.

A partir de fevereiro, a Kenkco (significa "saúde" em japonês) vai começar a vender comida, com as suas primeiras bowls.

No final de 2021, a empresa contava com 360 mil subscritores, mais 173% em comparação com 2020.

Depois de ultrapassar a meta dos 100 funcionários, a Kencko vai duplicar a equipa até ao final deste ano.

Após esta a série A de investimento, a empresa passou a acumular um total de 13,5 milhões de dólares em injeções de capital.