Fundadora de startup portuguesa debate inovação na CES com um ‘tubarão’

O que têm em comum a fundadora de uma startup portuguesa e um dos investidores do programa Lago dos Tubarões? Vão estar juntos na madrugada de terça-feira, dia 7, num debate durante a feira de eletrónica CES, em Las Vegas, nos Estados Unidos.

O painel sobre diversidade na inovação e nas empresas vai contar com a presença de Daniela Braga, a fundadora e líder da startup portuguesa de inteligência artificial DefinedCrowd; o investidor Daymond John, um dos ‘tubarões’ do programa Lago dos Tubarões; e ainda Mike Fasulo, o líder de operações da Sony Electronics.

“O CES é um evento chave no calendário anual da tecnologia. A cada vez maior presença da inteligência artificial no evento é um claro indicador de que a inteligência artificial veio para ficar. Anseio perceber como isto está a impactar cada aspeto da interação com os consumidores e antecipar o que vai ser o futuro”, assinala Daniela Braga em nota de imprensa divulgada esta sexta-feira.

A fazedora portuguesa tem estado em destaque em conferências internacionais: em novembro, participou no painel de abertura da Web Summit, em conjunto com Michelle Zatlyn, da Cloudflare.

O debate no CES está a ser organizado pela Sony, uma das investidoras na DefinedCrowd e pode ser acompanhado a partir desta página a partir das 2h da manhã, hora de Lisboa, na madrugada de segunda para terça-feira.

A DefinedCrowd já angariou mais de 13 milhões de dólares em financiamento graças a uma plataforma fornece dados de alta qualidade para que possamos falar, por exemplo, com a assistente pessoal inteligente Alexa, que está presente nas colunas Echo, da Amazon.