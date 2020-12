Fundo para inovação social da Casa do Impacto investe em 10 projetos

Inês Sequeira, líder da Casa do Impacto. © Arquivo/Global Imagens

Foi em fevereiro deste ano que a Casa do Impacto lançou um fundo anual de 500 mil euros, +Plus, para novos projetos que queiram resolver desafios ambientais e sociais. Dez meses depois, a associação da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa já escolheu os 10 projetos que serão investidos, num total de 435 mil euros, segundo o anúncio feito na segunda-feira.

O investimento da Casa do Impacto nestes projetos será feito de duas formas, na vertente de teste e de early stage.

Na vertente de teste (+Seed), há um limite de investimento de 20 mil euros projetos: "as ideias ainda não iniciadas deverão contar com o início de implementação no prazo máximo de 1 ano, a contar da data da atribuição do financiamento. Estas ideias serão acompanhadas ao longo dos próximos 12 meses.

Na vertente de early stage (+Scaling), os projetos devem têm até 3 anos e o valor máximo de investimento por projeto é de 100 mil euros. Estas ideias serão acompanhadas ao longo do próximos três anos.

"O mecanismo do pagamento por resultados fez com que as equipas fossem muito ambiciosas nas métricas de avaliação e serão também no atingir dos resultados, o que é muito benéfico para o impacto dos projetos na sociedade e resolução dos desafios propostos. Atingidas as metas, vamos soltando parcelas do investimento", explica a líder da Casa do Impacto, Inês Sequeira, citada em comunicado.

Foram apresentadas 135 candidaturas na primeira fase. Em julho, foram pré-selecionados 35 projetos, que beneficiaram, em setembro, do acesso a seminários virtuais. Um júri escolheu, de forma unânime, os 10 projetos que vão receber investimento.

Na vertente de early stage foram selecionados três projetos, com investimento entre 50 e 100 mil euros cada:

GoParity - plataforma de finanças pessoais e investimento de impacto que junta investidores a projetos sustentáveis;

MyPolis - aplicação web que permite aos jovens participar nas decisões da sua cidade e exercer a cidadania de forma direta, simples e divertida;

Manicómio - espaço de criação artística e galeria dedicado à capacitação e reinserção psicossocial e profissional de pessoas com doença mental.

Na vertente de teste, foram selecionados sete projetos, com investimento entre 10 e 20 mil euros cada:

Mentora Health - pretende desenvolver uma solução tecnológica (mobile and data-driven) que contribua para uma melhoria da qualidade de vida dos doentes oncológicos;

DiVERGE for Good - visa dotar jovens em bairros problemáticos e em contexto NEET de competências sociais e técnicas, tornando-os microempreendedores do seu próprio negócio de sapatilhas;

Music Seeds - plataforma online na qual músicos reconhecidos mundialmente criam músicas novas em colaboração. Cada tema criado é associado a uma causa e todos os lucros provenientes da exploração desse tema (streaming, vendas, sincronização em anúncios e filmes...) revertem para essa causa;

Rural Invest - comunidade para promoção do investimento e do repovoamento das zonas rurais e de baixa densidade:

MAD Panda - pretende ser o epicentro de apoio a associações de animais, um elemento facilitador que ajuda a melhorar o trabalho das associações que estão no terreno, garantindo a transparência nos processos de investimento e aplicação dos montantes;

Maria - ajuda o desenvolvimento das capacidades de estudantes e jovens adultos cuidadores informais de doentes mentais, por via de uma rede de suporte acessível, personalizada e conveniente, através da criação de uma comunidade de pares, onde cuidadores experientes se voluntariam para serem mentores de cuidadores inexperientes:

Beat The Butt - produto 2 em 1 (porta-tabaco com cinzeiro acoplado), resistente ao cheiro e capaz de levar pelo menos 20 beatas, criado para combater o principal motivo pelo qual os fumadores deitam beatas para o chão: a falta de infraestruturas, como baldes do lixo.