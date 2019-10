Pelo segundo ano consecutivo, a comunidade Portuguese Women in Tech atribuiu os prémios para as mulheres que mais se destacaram este ano na tecnologia. O principal prémio foi parar à DefinedCrowd: a empresa fundada por Daniela Braga foi considerada a melhor startup fundada por uma mulher em 2019.

A cerimónia decorreu no sábado no auditório do espaço de cowork Now.Beato, em Lisboa, e contou com a presença de mais de quatro centenas de espetadores.

“Os Portuguese Women in Tech Awards são um momento de celebração do ecossistema tecnológico nacional, abrindo a porta ao reconhecimento das mulheres que trabalham todos os dias para que as empresas tecnológicas e startups que representam, continuem o seu crescimento para o sucesso”, assinala Liliana Castro, co-fundadora desta comunidade. Feminismo digital: à procura de igualdade no mundo da tecnologia Nesta edição, houve um total de 5500 votos, entre a fase de nomeação das candidatas até à votação das três finalistas por cada uma das três categorias. Há cada vez mais mulheres na tecnologia, mas têm de trabalhar mais para singrar

Conheça, abaixo, as vencedoras desta edição dos prémios Portuguese Women in Tech.

– Programadora – Cláudia Nabais (Quidgest);

– Networking e Engenharia de Redes – Ana Trigo (Bosch);

– Data & Analytics Expert – Isabel Pires Chaves (Farfetch);

– Product Manager – Sarah Constant (Jungle);

– Lead Designer – Micaela Neto (Talkdesk);

– Marketing & Sales Expert – Susana Teixeira (JP Sá Couto);

– HR & Talent Acquisition Pro – Sofia Matos (Infraspeak);

– Community Leader – Ana Gaspar ( Volkswagen SDC:LX);

– Founder/Co-founder – Carolina Amorim (CEO da EmotAi);

– Melhor startup fundada por uma mulher – DefinedCrowd (Daniela Braga)

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.