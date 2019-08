Estas são as melhores startups de Portugal para a revista Wired

A revista Wired voltou a escolher as melhores startups de Portugal. A publicação britânica publicou esta quarta-feira a lista das 10 empresas tecnológicas com mais potencial para crescer a nível mundial a partir do território português.

Apesar de o artigo apresentar as melhores startups de Lisboa, há pelo menos duas startups nesta lista que têm a sua sede ou centraram as suas equipas de desenvolvimento no Porto, como a Barkyn e a Sword Health.

A Wired destaca ainda no artigo o Hub Criativo do Beato. O espaço da antiga manutenção militar, em Lisboa, está em obras de reabilitação e deverá ser inaugurado entre o final de 2019 e o início de 2020.

“O Hub Criativo do Beato é para Lisboa mostrar ao mundo que a cidade está a falar a sério quando se quer afirmar como um dos mais importantes centros de inovação”, salienta Inês Santos Silva, fundadora da Startup Pirates e citada no artigo como diretora-geral da consultora de inovação Aliados.

Em junho, o Dinheiro Vivo também publicou uma lista das 10 startups portuguesas que podem vir a dar que falar em todo o mundo.

Estas foram as startups escolhidas pela revista britânica:

Sound Particles. Tecnologia portuguesa ao serviço de Hollywood

Indico junta-se a capital de risco do Luxemburgo para investir na Attentive

Barkyn – Um negócio que oferece tudo o que o seu cão precisa num pacote feito à medida

SWORD Health arrecada oito milhões de dólares em financiamento

Heptasense. Tecnologia portuguesa chega às fábricas da Mercedes

DefinedCrowd. Tornar as máquinas capazes de nos entender é com ela

Undandy: o sapato português com 156 biliões de combinações

Koala Rest. Colchão sem compromisso da fábrica para casa

EatTasty. Um plano de negócio que é de comer e chorar por mais

Sensei. Dos carros para o retalho: vêm aí as lojas autónomas

