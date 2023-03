GED Ventures investe 1,5 milhões em startup portuguesa para combater alterações climáticas

A equipa da C02offset, startup portuguesa de clean tech. © DR.

Dinheiro Vivo 20 Março, 2023 • 20:40 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A GED Ventures Portugal investiu 1,5 milhões de euros na startup portuguesa CO2offset, responsável por desenvolver uma solução inovadora que tem em vista democratizar o acesso aos créditos de carbono e recompensar todos aqueles que protegem ativamente a floresta.

A CO2offset, sediada em Leiria e fundada pelos físicos Rui Lopes e Pedro Cipriano e pelos gestores Sérgio Lorga e Rui Maia, é uma startup nacional que desenvolveu uma tecnologia inovadora que consegue calcular, com alto grau de precisão, a quantidade de dióxido de carbono sequestrado numa determinada área florestal, dando origem a créditos de carbono que podem ser vendidos a empresas e particulares.

Com o investimento de 1,5 milhões de euros na clean tech portuguesa e através do GED Tech Seed Fund, a GED Ventures Portugal reforça o seu compromisso de "apoiar a tecnologia com propósito", contribuindo para o combate às alterações climáticas e para a transição para uma economia verde, lê-se em comunicado.

O serviço inovador permite que as transações sejam realizadas através de smart contracts, usando tecnologia blockchain, garantindo transparência e segurança. Assim sendo, o processo passa a ser mais democrático, através de uma ferramenta que permite recompensar proprietários de terras que protegem ativamente a floresta.

Para os fundadores da CO2offset, Rui Lopes e Pedro Cipriano, o investimento da GED Ventures Portugal "irá permitir reforçar o trabalho de I&D que temos vindo a desenvolver e internacionalizar a solução que com o objetivo de garantir a sustentabilidade da humanidade", explicam.

Já o partner e membro do conselho de administração da GED Ventures Portugal, acredita que numa altura "em que o mundo ambiciona atingir as metas definidas pelo Acordo de Paris e pela Agenda 2030 das Nações Unidas", a solução pioneira desenvolvida pela CO2offset pode dar um importante contributo para alcançar este ambicioso objetivo.

Sob o desígnio #Tech4Purpose, a GED Ventures Portugal tem como objetivo o "apoio a tecnologias capazes de transformar o mundo", que promovam a sustentabilidade e sejam capazes de deixar um legado promissor às gerações futuras.