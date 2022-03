Getir angaria mais 768 milhões em nova ronda de investimento

Ibrahim Ajami, Head de Ventures & Growth da Mubadala. © Direitos Reservados

Apresenta-se como empresa de entregas "ultra-rópidas" , ou seja, em cerca de dez minutos, e chegou ao mercado português no final do ano passado. Nascida em Istambul, em 2015, a Getir já opera em todas as 81 cidades da Turquia e também no Reino Unido, Alemanha, França, Itália, Espanha, Holanda e Estados Unidos. Agora, a empresa fundada por Nazim Salur conseguiu angariar 768 milhões de dólares (cerca de 691 milhões de euros) em mais uma ronda de financiamento, ficando a empresa avaliada em 11,8 mil milhões de dólares (10,5 mil milhões de euros), diz a Getir em comunicado.

Até agora a Getir já conseguiu arrecadar dois mil milhões de dólares de investimento (1,8 mil milhões de euros). A Mubadala Investment Company lidera a empresa, que tem investimentos do Abu Dhabi Growth Fund (ADG), Alpha Wave Global, Sequoia Capital e Tiger Global como investidores maioritários.

"Estamos a definir o setor das entregas ultra-rápidas e esta última ronda de financiamento é uma prova da posição da Getir como pioneira do setor. Num mercado tão emocionante quanto competitivo, não podemos ficar parados. Este investimento vai-nos permitir desenvolver ainda mais a nossa proposta e tecnologia, assim como investir nos nossos funcionários para continuar a atrair os melhores talentos", diz Nazim Salur, citado na nota à imprensa.

A empresa diz que tem mais de 1100 de g-stores, cerc ade 40 milhões de downloads da sua app e entrega quase um milhão de pedidos diários nos vários mercados onde opera.