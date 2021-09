Gigante da logística Maersk compra startup portuguesa HUUB

Três fundadores da HUUB. © Direitos reservados.

Não são muitas as startups à escala global que conseguem concluir um exit. Mas a portuguesa HUUB conseguiu.

A gigante mundial da logística Maersk já tinha, no passado, investido na tecnológica portuguesa que trabalha na área logística para a indústria da moda. E agora deu mais um passo e adquiriu a startup. "A HUUB, startup tecnológica que opera na área da logística para a indústria da moda, acaba de anunciar que foi adquirida pela Maersk. O negócio representa a primeira aquisição em Portugal do líder mundial de transporte marítimo e de logística que faturou mais de 33 biliões de euros em 2020", revela a firma portuguesa em comunicado.

Os valores envolvidos nesta operação não são revelados, mas a HUUB deixa a garantia que, tanto o CEO da empresa, como os restantes fundadores vão estar na liderança da nova unidade de negócio do grupo Maersk. "Desde o primeiro dia que a HUUB tem dois grandes propósitos: disrupção e escala. Isso passa por ter a capacidade e coragem de dizer que a indústria precisa de uma revolução digital e criar o produto que a torna possível, com escala suficiente para fazer a diferença. Este caminho conjunto com a Maersk representa ambos. Por um lado, a validação da nossa visão disruptiva. Por outro lado, garante a escalabilidade para que a nossa plataforma possa servir grandes clientes e liderar o mercado", diz Tiago Paiva, CEO e co-fundador, citado no comunicado.

A Maersk está a alargar a sua atividade para o comércio eletrónico, tendo anunciado a aquisição de duas outras empresas do setor. Vincent Clerc, Vice-Presidente Executivo do grupo, em comunicado, mostra-se entusiasmado com a HUUB, que considera ser uma peça-chave na estratégia do grupo. "A HUUB, com a sua equipa curiosa e fundadores inspiradores é o "mix" perfeito com a Maersk. Com esta aquisição dotamos a organização de talento tecnológico de classe mundial. Além disso, a excecional plataforma desenvolvida pela HUUB para os vários canais de venda vai permitir aos nossos clientes um maior foco no seu negócio e uma excelente experiência para o consumidor final", afirma.