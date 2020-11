Gigante Softbank investe na germânica TIER

Trotinete da Flash à frente da concorrência: Lime, Hive, Tier e Voi. Apenas a Bungo não está representada nesta imagem. ( Jorge Amaral/Global Imagens )

A startup alemã TIER, que tem nomeadamente trotinetes elétricas, comunicou ao mercado a conclusão de uma ronda de financiamento de série C, no montante de 212 milhões de euros. A operação nesta empresa, "líder europeu em micro-mobilidade", foi liderada pelo SoftBank Vision Fund 2i, e acompanhada também pelos investidores já existentes

"A Indico, que investiu originalmente no estágio inicial da TIER, viu sua participação aumentar de valor múltiplas vezes", indica a capital de risco portuguesa em comunicado.

Com esta ronda de investimento, de acordo com a mesma fonte, a startup pretende "estender significativamente a cobertura de liderança da empresa na Europa, acelerar a sua expansão ambiciosa em mercados de crescimento estratégico e acelerar a sua Rede de Energia TIER; uma inovação pioneira que verá milhares de estações de carregamento instaladas em cidades por toda a Europa para alimentar veículos elétricos da forma mais eficiente e sustentável".

"Depois de alcançar lucros com as nossas e-scooters , criámos as bases para liderar o caminho para uma mobilidade contínua e sustentável. A nossa visão é uma forma completamente nova de como iremos mover-nos nas cidades no futuro: de forma elétrica, compartida e acessível, e com diferentes veículos alimentados por uma rede de energia sustentável", explica em comunicado Lawrence Leuschner, CEO e cofundador da TIER.

"Estamos entusiasmados com a parceria com o SoftBank Vision Fund e iremos beneficiar substancialmente da sua vasta experiência na construção de líderes globais em mobilidade", acrescenta.

Stephan Morais, presidente da Indico Capital Partners, em comunicado, mostra-se satisfeito com a posição cimeira alcançada pela TIER no mercado da micro-mobilidade "e com esta com esta ronda de investimento liderada pelo maior investidor mundial de venture capital, a SoftBank. Acreditamos fortemente no papel da micro-mobilidade num ambiente urbano para que este seja mais sustentável. A TIER está portanto totalmente alinhada com o nosso compromisso para com os Princípios para o Investimento Responsável das Nações Unidas". As empresas investidas pela Indico já angariaram mais de 469 milhões de euros de investidores globais em menos de 2 anos de operação do fundo.

Além desta ronda de investimento, a startup alemã está atualmente em processo de obtenção de um financiamento para continuar a expansão da sua frota de veículos.