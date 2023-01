Gigantes financeiros desafiam startups a encontrar soluções para a indústria pela segunda vez

Candidaturas ao Fintech Innovation Lab decorrem até ao próximo dia 19 de fevereiro © Freepik

Já abriram as candidaturas para a segunda edição do Fintech Innovation Lab. Este ano, o programa de inovação dedicado às startups do setor financeiro - promovido pela Fintech Solutions, o braço de consultoria da associação sem fins lucrativos Portugal Fintech - desafia o ecossistema a criar soluções para desafios concretos da Allianz, BPI, Caixa Geral de Depósitos, Cofidis, Tranquilidade e UNICRE.

Segundo explica a organização, o objetivo é levar cada participante a conhecer soluções que respondam aos seus desafios e executar provas de conceito, apoiadas pela equipa do programa - "um formato simples e orientado para o negócio", nota António Ferrão, diretor da Fintech Solutions, citado em comunicado.

Os desafios agora lançados às fintechs focam-se essencialmente nas áreas de pagamentos online, cibersegurança, venda digital de seguros, literacia financeira, investimento, automação de processos e economia circular.

Tal como na edição passada, o Fintech Innovation Lab conta com dois parceiros chave: a Microsoft, enquanto parceira para temas tecnológicos e cloud, garantindo também acesso à rede da Microsoft for Startups, e a Morais Leitão, como parceira para a dimensão legal, apoiando o desenvolvimento das parcerias.

O período de candidaturas estende-se até 19 de fevereiro e qualquer startup com uma solução desenvolvida no mercado pode propor a sua ideia, através da página oficial.