Glooma cria "luva" para detetar cancro da mama e vence competição "Get in the Ring"

A startup Glooma foi a vencedora da competição "Get in the Ring", promovida pelo Vodafone Power Lab, tendo ganhado um prémio na ordem dos 20 mil euros. A Glooma apresentou um dispositivo médico em formato de luva que ajuda na deteção precoce de casos de cancro da mama, revela a Vodafone em comunicado.

Esta competição, realizada no Polo Tecnológico de Lisboa (LISPOLIS), que pretende que as startups deem a conhecer as suas soluções e inovações, contou com 84 projetos nacionais e internacionais, em que apenas os 16 que mais se destacaram foram para o "ring" mostrar as suas valências, segundo a mesma nota.

Para além do título e do valor pago em cheque, a Glooma tem agora acesso direto à final mundial designada por "Get in the Ring - Global Meetup".

"Este é um programa que apoia a inovação e o empreendedorismo e que disponibiliza às startups as ferramentas necessárias para o desenvolvimento dos projetos, incluindo o acesso a um vasto ecossistema de mentores e investidores", explica a Vodafone.

Depois de dois anos sem realizar a competição, devido à pandemia da covid-19, o Vodafone Power Lab quis trazer a Portugal este concurso internacional de forma a conseguir identificar os projetos tecnológicos mais desafiantes nas áreas de XR Solutions, Automation & Gamification, Smart Mobility e Big Data.