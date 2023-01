Goparity. Ronda de 2 milhões de euros vai levar fintech lusa para novos mercados

Fundadores da GoParity, Nuno Brito Jorge (à esquerda) e Luís Couto © Direitos Reservados

Setembro de 2020 marca o ponto de viragem na história da Goparity. Passado um ano após ter decidido alargar a sua plataforma de investimento a todos os projetos que contribuíssem para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, a fintech portuguesa levantou voo, encontrando-se até aos dias de hoje numa rota de crescimento, que possibilita dizer a cada ano transitado "este foi o melhor de sempre". 2022 não foi exceção.

Os números da temporada que há pouco findou revelam-se estrondosos para a startup, que viu serem investidos 10,4 milhões de euros em cem projetos, de um portefólio global de 243. Para além de traduzir um aumento de 100% face ao período homólogo, este valor iguala, em apenas um ano, o total de financiamento realizado através da plataforma, desde a sua criação até final de 2021. Já os utilizadores ascenderam a 29 mil, tendo-se inscrito 11 mil em 2022.

Nuno Brito Jorge, cofundador e CEO da empresa, confessa um balanço positivo ao Dinheiro Vivo, alavancado pela contratação de mais perfis sénior e pelo lançamento de uma renovada app, com nova abordagem e produtos. Olhando para o desempenho de cada mês, outubro foi o mês mais proveitoso, com 1,3 milhões de euros emprestados. Dezembro ficou aquém, com 1,25 milhões. Contudo, a época natalícia não deixou de trazer boas-novas para a fintech, que conseguiu vender o triplo (374) de gift cards em relação ao ano anterior.

Mais de 70 nacionalidades já injetaram capital em projetos de impacto social e ambiental na plataforma portuguesa, encabeçando a lista de maiores investidores Portugal, Espanha e Brasil. Uganda, Quénia, Colômbia, Peru e Equador são alguns dos países fora da Europa que integram o conjunto de 15 nos quais empresas já foram apoiadas. O montante emprestado desde 2019 já se encontra nos 20,8 milhões de euros, sendo que, destes, 37,4% serviram para financiar projetos de energia sustentável, 21,3% negócios em transição, 21,2% economia social, 16,3% para água e economia azul e 3,8% para o uso sustentável da Terra.

Novos objetivos

O ano que ainda agora começou será de novidades para a fintech portuguesa, que angariou, no final de 2022, dois milhões de euros numa ronda de investimento, liderada pelo Mustard Seed Maze, que já tinha participação na empresa, e pela Schneider Electric Energy Access.

Cerca de 600 mil euros foram investidos pela própria comunidade, através de uma campanha de crowdfunding, que teve excesso de procura. "Demos oportunidade aos nossos utilizadores de serem donos da plataforma que utilizam. Queremos que isto seja parte da história que um dia vamos contar. Nós crescemos, sempre a partilhar parte do bolo com eles", diz Nuno Brito Jorge.

O capital servirá para lançar a Goparity no Canadá, ainda no primeiro trimestre, e reforçar a presença em Espanha, onde há intenção de abrir um escritório, em Barcelona. O México, embora sem garantias, faz também parte dos destinos de operação, havendo já um projeto debaixo de olho para financiamento.

Já a equipa, composta atualmente por mais de 20 pessoas, será também expandida, com a contratação de 12 a 15 profissionais em perspetiva. A maior parte dos novos colaboradores serão alocados a Portugal, embora o trabalho seja remoto. Marketing e comunicação, risco, operações, programadores e desenvolvimento de negócio são as áreas para as quais a startup abrirá vagas ao longo do ano.

Para 2023, o CEO dá ainda conta do lançamento de um novo website, assim como recursos premium, que incluem novas formas de poupar, contas em nome de terceiros e para crianças, e ainda cartões de pagamento físicos e virtuais.

Ainda que seja esperado um ano de "prejuízo" do ponto de vista financeiro, uma vez que será "altura de investir", certezas são dadas quanto ao impacto positivo que a plataforma continuará a ter.