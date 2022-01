GoParity duplica investimento em 2021 face aos quatro anos anteriores

Fundadores da GoParity, Nuno Brito Jorge (à esquerda) e Luís Couto. © Direitos Reservados

A GoParity teve o melhor ano de sempre. Em 2021, a plataforma portuguesa de investimento de impacto captou perto de 6,5 milhões de euros de financiamento, que permitiram apostar num total de 72 projetos, segundo dados divulgados nesta terça-feira.

Os 6,5 milhões de euros gerados na plataforma foram praticamente o dobro do montante investido nos quatro anos anteriores (3,8 milhões de euros). No total, a empresa já proporcionou cerca de 10,3 milhões de euros em investimento, dos quais mais de 2,8 milhões de euros já foram devolvidos aos investidores - e com juros.

Os 72 projetos financiados em 2021 incluíram setores como saúde, educação, agricultura, moda ecológica, mobilidade elétrica, energias renováveis, economia azul, aquicultura sustentável, cooperativas e regeneração. As iniciativas partiram de países como Portugal, Espanha, Itália, Reino Unido, Lituânia, Brasil, Colômbia, Peru, Equador e Uganda.

A GoParity terminou 2021 com 18 mil utilizadores, de 69 nacionalidades). É o dobro dos 9146 membros acumulados no final de 2020.

O último ano também ficou marcado pelo investimento de 200 mil euros, em fase pre-seed (pré-semente), da Critical Software e do fundo Mustard Seed Maze (MSM), ligado à Fundação Calouste Gulbenkian.

"Mesmo quando num contexto político internacional a vontade de mudar parece difícil de consensuar, temos os cidadãos e empresas a liderar e mostrar com estes investimentos o tipo de economia que querem ter no futuro", destaca o presidente executivo da GoParity, Nuno Brito Jorge, citado em comunicado de imprensa.

Em 2022, a GoParity pretende mais do que duplicar o número de utilizadores (de 18 mil para 28 mil) e ainda captar mais 13,7 milhões de euros em novo investimento, chegando ao patamar dos 24 milhões de euros.