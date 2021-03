Grupo José de Mello reúne com 37 startups europeias. Três têm ADN português

Iniciativa será ponto de encontro entre empresas do grupo José de Mello e startups. © DR

O grupo José de Mello vai ter reuniões com 37 startups europeias em 17 e 18 de março. Nesta quarta e quinta-feira, o grupo português vai procurar soluções inovadoras nas áreas da mobilidade, saúde e envelhecimento. Estes encontros vão ser promovidos em parceria com o Conselho Europeu de Inovação e há três startups com ADN português envolvidas nesta iniciativa.

A Bluecover Technologies vai apresentar soluções na área da fisioterapia à José de Mello Residências e Serviços, dedicada à área do envelhecimento.

A startup Planetek Hellas, com sede na Grécia, tem um líder português (João Pedro Fernandes) e vai apresentar soluções de mobilidade à Brisa.

Também com líderes portugueses, a Smart Separation vai demostrar aos hospitais Cuf o uso da nanotecnologia na filtração do ar e assegurar a qualidade do ar nestas instalações.

Estas startups foram selecionadas entre 125 candidaturas de 23 países.

Esta iniciativa do Conselho Europeu de Inovação visa acelerar a entrada de startups no mercado, aproximando-as de grandes empresas para que explorem potenciais parcerias. Desde 2017 que o grupo José de Mello aposta nesta área, atavés do programa de inovação Grow.

"As sinergias que surgem nestes eventos fomentam a partilha de conhecimento, contribuem para o crescimento das startups e para a introdução de tecnologias inovadoras nos nossos negócios", destaca o presidente executivo do Grupo José de Mello, Salvador de Mello.