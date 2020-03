Há uma dezena de portugueses na seleção sub-30 da Forbes na Europa

Portugal tem a maior representação de sempre nos melhores talentos com menos de 30 anos na Europa. Há mais de uma dezena de portugueses na lista divulgada esta terça-feira pela revista Forbes. Entre os lusitanos, é possível encontrar vários fundadores de startups, investigadores e até uma gestora de programas.

As startups portuguesas são as mais representadas na selecção sub-30. Da lista deste ano, fazem parte os três fundadores da Smartex – António Rocha, Gilberto Loureiro e Paulo Ribeiro desenvolveram um sistema de inteligência artificial para evitar erros na produção têxtil; os dois fundadores da AddVolt – Bruno Azevedo e Rodrigo Pires criaram um dispositivo para produzir energia em camiões e reduzir as emissões nas cidades; e Luís Vicente e Joana Paiva, os fundadores da iLof, solução portuguesa para combater a doença de Alzheimer através de inteligência artificial.

A comunidade científica portuguesa também está nesta lista da Forbes. Fábio Rosa é investigador do Centro de Neurociências e Biologia Celular da universidade de Coimbra e está a desenvolver, com a sua equipa, soluções de imunoterapia, para que o próprio corpo seja capaz de derrotar o cancro; Marta Oliveira é engenheira da agência espacial francesa e já trabalhou para a NASA e a agência espacial europeia (ESA).

Portugal também tem representantes no mundo financeiro: José Maria Macedo é um dos fundadores da AmaZix Capital, consultora especializada na gestão de ativos digitais e na tecnologia blockchain; Simão Cruz é um dos fundadores da associação Portugal Fintech, para apoiar o desenvolvimento das novas startups financeiras, de imobiliário e da indústria seguradora.

A revista Forbes destacou ainda o trabalho de Catarina Macedo, gestora de programa na Xbox e com papel ativo no desenvolvimento da comunidade eSports para o género feminino.

A lista deste ano da Forbes para a Europa conta com nomes com nomes como a ativista Greta Thunberg e a tenista Simona Halep. A idade média dos selecionados é de 27 anos; em média, trabalham 62 horas por semana.

Portugal tem marcado presença assídua na versão europeia da lista 30 Under 30. Em 2019, foi a vez do investidor Ricardo Sequerra, então da sociedade Cherry Ventures; e Tiago Sá, um dos fundadores da startup Wisecrop. Em 2018, o bailarino Marcelino Sambé, o político Francisco Rodrigues dos Santos e as fazedoras Lara Vidreiro e Filipa Neto entraram nesta lista. Em 2017, os representantes nacionais foram os três fundadores da Uniplaces – Miguel Santo Amaro, Mariano Kostelec e Ben Grech – e o responsável científico da Graphenest – Bruno Figueiredo. Em 2016, foi a vez de Marco Barbosa, fundador da eSolidar.