Haddad Entrepreneurship Institute quer atrair 6000 estudantes no próximos cinco anos

A Nova SBE inaugurou esta quarta-feira o Haddad Entrepreneurship Institute, no campus de Carcavelos. A nova valência da universidade conta com o apoio da Fundação Alfredo de Sousa e Fundação Haddad, que investiu três milhões de euros no projeto. Este é um espaço dedicado a alunos que queiram ser empreendedores, criar os próprios negócios e que procurem métodos de ensino mais disruptivos. O objetivo é que seja um hub internacional que atraia cerca de 6000 estudantes nos próximos cinco anos.

Esta é "a maior doação no empreendedorismo e no país", revela o professor catedrático da Nova SBE, Miguel Pina e Cunha.

A instituição, apesar de não ser uma "incubadora de startups, mas sim uma incubadora de novos talentos", vai ser um espaço onde os alunos vão, de forma mais prática, estar frente-a-frente com startups, sublinha o diretor executivo do instituto, Euclides Major. O objetivo é "inovar, criar e focar na área do empreendedorismo", refere, por sua vez, o diretor da Nova SBE, Daniel Traça, acrescentando que "o espaço é feito para alunos que querem mudar o mundo".

O Haddad Entrepreneurship Institute, em colaboração com o iECO, Innovation Ecosystem - este com data de abertura prevista para outubro deste ano -, vai promover sinergias entre alunos, startups e grandes empresas, criando uma plataforma aberta a todo o ecossistema empreendedor, com múltiplos stakeholders. A parceria "acrescenta valor ao instituto e a quem queira colaborar", afirma o diretor executivo, Euclides Major.

A Fundação Haddad, com sede em Londres, tem como principal objetivo apoiar os alunos do instituto nos seus próprios negócios. Cláudio Haddad, empresário e investidor, já montou muitas empresas conhecidas a nível global e vai continuar a bordo, pelo menos durante os próximos cinco anos. O fundador refere que "estamos muito orgulhosos e felizes por ajudar e esperamos que os resultados sejam magníficos".

Estágios para o verão

Este ano estão previstos estágios de verão para alunos que queiram ser desafiados a integrar startups nacionais e internacionais, que estejam incubadas no instituto Haddad. Neste momento cerca de 70 startups já manifestaram interesse em acolher estudantes.

No ano passado, também existiu esta oportunidade em que os estágios contaram com a "presença de 30 alunos durante cinco semanas", revela Euclides Major.

Além do mais, vai realizar-se a primeira conferência académica direcionada para o empreendedorismo, no dia 8 de julho, cujo objetivo é trazer a Portugal investigadores reconhecidos a nível internacional, para "dar a conhecer a nossa casa e os projetos a que nos estamos a dedicar", explica o diretor executivo do instituto.

Instituto que "leva os alunos às estrelas"

O espaço, que se apresentou com luzes led roxas, imagens de galáxias e ao som da música do filme Guerra das Estrelas, quer impulsionar os alunos a chegarem às estrelas com a sua criatividade, negócios e ideias. Este é um espaço direcionado ao empreendedorismo, mas diferente de outros. O objetivo, explicou Euclides Major, "era ser disruptivo. Queríamos criar algo diferente e pensámos no conceito to the stars, porque é isto que queremos fazer com os nossos estudantes e startups: que olhem para nós como um trampolim que os leva às estrelas".

A Nova SBE já acelerou mais de 200 startups e incubou outras 70 - que angariaram mais de 50 milhões de euros e criaram mais de 300 empregos-, e embarca agora nesta nova aventura.