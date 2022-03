Haddock: Faturas com fotografias poupam nas compras de restaurantes

Fundadores da Haddock, da esquerda para a direita: Pol Rosell, Carlos Marchal e Arnau Navarro. © DR

A Haddock ajuda restaurantes, bares e cafetarias a pouparem nas despesas do dia a dia e a ganharem mais tempo para gerirem o negócio. Nascida depois do confinamento de 2020, a startup espanhola entrou em Portugal nas últimas semanas para que estes estabelecimentos possam enfrentar a escalada de preços das matérias-primas. Para simplificar a vida dos proprietários basta enviar as faturas através de uma fotografia para gerir melhor os custos.

"Desenvolvemos uma tecnologia que deteta produtos, quantidades e preços. Facilitamos a vida aos nossos clientes: basta pensar que há faturas que chegam a ter dezenas de produtos e é impossível estarem a compará-los manualmente", destaca o líder da Haddock, Arnau Navarro, em entrevista remota ao Dinheiro Vivo.

A ferramenta também está integrada com terminais de vendas, permitindo recolher informação e cruzá-la com as despesas. A plataforma também pode aceder à lista de fornecedores, reunir documentos e, se necessário, incluir as folhas de pagamento dos funcionários de cada estabelecimento.

A Haddock criou ainda uma ferramenta de previsão de preços, a partir de um histórico de compras. Os utilizadores também podem estabelecer um preço de referência e controlar eventuais aumentos.

A solução funciona para espaços individuais ou para cadeias. Por exemplo, se tiver uma rede de três cafés, pode geri-los a partir de uma só plataforma, explica Arnau Navarro, que fundou o negócio em conjunto com Carlos Marchal e Pol Rosell.

A equipa da startup espanhola conta atualmente com 23 pessoas, praticamente todas a trabalhar a partir do escritório de Barcelona. Mas o número de funcionários está a crescer constantemente.

O começo da Haddock resultou de um problema com Pol Rosell. "Ele tinha um restaurante e uma consultora para estes espaços. Com a pandemia, fechou-se tudo e foi necessário pormos mãos à obra e procurarmos outras soluções". O co-fundador lembrou-se de que a gestão das faturas era uma das maiores dores de cabeça.

Depois de meio ano a falarem com restaurantes para testarem a ideia, a Haddock chegou ao mercado em fevereiro do ano passado e já tem mais de 200 clientes em toda a Espanha.

Para ajudar a crescer o negócio, a plataforma recolheu cerca de um milhão de euros de investimento. A ronda foi liderada pela aceleradora norte-americana Y Combinator, uma das mais reputadas a nível internacional.

Além de participar no programa da Y Combinar, a Haddock também integrou a aceleradora espanhola de startups Lanzadera, criada pelo fundador dos supermercados Mercadona, Juan Roig.

A vinda para Portugal concretizou-se no final do ano passado, com a presença no concurso de novas ideias para a restauração e indústria alimentar From Start to Table. A iniciativa da Startup Lisboa foi crucial para que a plataforma chegasse a Portugal no início de 2022.

Artur Navarro já cá tinha estado alguns anos antes. "Espanha perceciona Portugal como um país tradicional... mas, pelo contrário, é um país super preparado, com muitas startups e tecnologia", avalia o fazedor.

Como sempre se viu como uma empresa para ir além de Espanha, a Haddock chegou a Portugal nas últimas semanas, onde encontra um mercado de restauração "parecido com o espanhol".

A plataforma, contudo, não fica por aqui e também já atravessou o oceano Atlântico. México e Colômbia são os dois primeiros países que ligam a tecnologia espanhola ao mercado da América Latina. É para esta região que está programado o crescimento a médio prazo.

Para acelerar os planos de expansão, nos próximos meses será necessário levantar uma nova ronda de investimento.