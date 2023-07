Hexasystem. O sistema que quer revolucionar as pranchas de bodyboard

Portugal tem vindo a dar cartas no mundo dos desportos náuticos, como o surf e bodyboard, mas quer ir mais longe e revolucionar as pranchas de bodyboard, graças a um sistema inovador desenvolvido por dois amigos, que têm já encomendas dos EUA e até da Austrália.

Tiago Nunes e Paulo Pinheiro são os responsáveis pela criação do Hexasystem, que já está devidamente patenteado e é produzido em fábricas de Guimarães e da Trofa, e depois incorporado nas pranchas. As primeiras foram produzidas em Peniche, para testar o produto e a recetividade do mercado, mas a procura foi de tal forma elevada que a unidade portuguesa, que as produz em modo manual, não tem capacidade de resposta. Os dois empreendedores recorreram, então, à Broady, "um dos mais conceituados produtores mundiais de pranchas", na Indonésia, e esperam, a partir de outubro, estar em condições de lançar oficialmente a marca na Europa, nos Estados Unidos e na Austrália.

Lisboeta, Tiago Nunes é skipper - conduz veleiros -, profissão que exerce como freelancer, ao mesmo tempo que ajuda a mulher na empresa de revestimentos que esta detém. Já Paulo Pinheiro é licenciado em engenharia e tem uma empresa de publicidade, a Popp Agency, em Guimarães, de onde é natural. A paixão pelo bodyboard juntou-os. Primeiro, com a criação do grupo BBV Portugal (Bodyboard Vintage Portugal) no Facebook, com o objetivo de trocar experiências e divulgar a modalidade, e que hoje reúne mais de três mil membros em todo o país. Mas foi a vontade de inovar nas pranchas que levou à criação do Hexasystem e da PT Works, a empresa responsável pelo projeto.

A falta de flexibilidade das pranchas convencionais era algo que incomodava os dois amigos. "Para terem mais velocidade, as pranchas cada vez eram mais rígidas e, ao perderem flexibilidade, perdiam também manobrabilidade. E a verdade é que nos parecia incrível que, apesar das transformações ao nível dos materiais e das tecnologias, não tenha havido qualquer verdadeira inovação, nos últimos 20 anos, nas pranchas de bodyboard", explica Tiago Nunes. Os amigos dedicaram-se a investigar o tema e criaram uma estrutura em forma de favo de mel que "funciona como um esqueleto dentro do core (bloco), permitindo que a prancha se adapte perfeitamente às mudanças de pressão exercidas pelo atleta e pela onda do mar".

Seguiu-se a produção, com o apoio da Refresh Boards, em Peniche, e a fase de testes ao longo de vários meses, junto de praticantes da modalidade, como Barrela, ex-competidor e shaper (fabricante de pranchas), André Leite, Carlos Elias, Ruben Costa ou Afonso Rodrigues, entre muitos outros. "O feedback foi super positivo. Vendemos já cerca de 80 pranchas e todos os dias recebemos mensagens do mundo inteiro de pessoas interessadas em saber mais e a perguntar onde podem comprar as nossas pranchas", diz Tiago Nunes.

O interesse é de tal ordem que a PT Works tem já propostas de importadores interessados em representarem a marca na Austrália e nos EUA. E, por isso, as pranchas vão passar a ser feitas na Indonésia. "Em Portugal, as pranchas são feitas à mão, de forma personalizada, o que não se coaduna com a cadência das encomendas. Resolvemos arriscar e ir bater à porta da maior fábrica do mundo da especialidade. Contamos ter o produto final à venda lá para outubro ou novembro", acrescenta, sublinhando que o Hexasystem "continuará a ser produzido em Portugal".

Com preços de venda ao público entre os 450 e os 550 euros, a PT Works vai ter dois modelos à venda, designadamente no site da Hexasystem que está em fase final de desenvolvimento. Mas há mais projetos em carteira, sobretudo para aplicação do sistema a uma panóplia alargada de produtos, como fatos de surf ou barbatanas de bodyboard.