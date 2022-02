Hilbea, uma nova marca com consciência ambiental e social

Marta Teixeira começou pelo Direito, mas foi parar aos negócios © Adelino Meireles/Global Imagens

O conforto ganhou uma nova importância em plena pandemia e a Hilbea, marca de vestuário nascida em 2021 é o retrato disso mesmo, disponibilizando peças "essenciais em que o estilo e o conforto" são a sua assinatura. O projeto é de Marta Teixeira, jovem empreendedora do Porto, que encontrou na Ribeiro e Campos - uma fábrica de confeção, em Barcelos, com mais de quatro décadas de experiência no mercado - o parceiro certo para fazer nascer uma nova marca, 100% portuguesa, cuja assinatura é Trust Nature. O nome é a junção de duas palavras tailandesas: hil significa fluir e bea é luz.

Licenciada em Direito, Marta Teixeira é uma apaixonada por moda e por criatividade desde a mais tenra idade e, "sempre soube" que queria dedicar-se a essa veia criativa, mesmo se não soubesse bem como. Com a pandemia, tudo fez sentido, já que, em contacto com a natureza, numa das suas caminhadas, percebeu que o que queria mesmo era desenvolver um projeto na área da moda, "mas com um propósito agregado, com valor para o ambiente".

A primeira coleção da Hilbea chegou ao mercado em outubro de 2021 e responde a algumas das preocupações que cada vez mais são transversais a muitos dos jovens consumidores: a marca só usa algodão orgânico e técnicas de produção "livres de químicos, que consomem menos água e produzem menos resíduos".

Além disso, a fábrica contratada para a produção das peças está devidamente certificada de acordo com os standards GOTS (Global Organic Textile Standard) - que, como o nome o indica, garante o status orgânico dos tecidos e abrange desde o processamento ao fabrico, embalamento, rotulagem, comércio e distribuição - e OEKO-TEX, que, como destaca o Citeve, é "uma das etiquetas mais conhecidas do mundo para produtos têxteis testados quanto à presença de substâncias nocivas. Significa confiança para o cliente e alta segurança do produto". Está ainda auditada de acordo com a metodologia SMETA, que assegura as suas boas práticas em termos de saúde e segurança, normas laborais, ambiente e ética comercial.

Marta Teixeira acredita que a moda tem influência na forma como nos sentimos e, por isso, cada peça da Hilbea "carrega uma energia própria, que convida à expressão e à celebração do nosso verdadeiro "eu"". Na loja online da marca é possível fazer as escolhas em função de uma palete de cores, em que cada uma delas traduz uma energia "muito própria". Há o azul paz, que desencadeia sensações de relaxamento, o laranja energia, que "bloqueia inibições e traz alegria", ou o vermelho confiança, uma cor "positiva e muito estimulante", entre muitas outras.

A jovem empreendedora admite que o investimento inicial foi significativo, mas prefere não o quantificar. Contou com o "apoios incondicional" do seu pai. A marca começou por ser vendida online, mas já ganhou espaço em duas lojas multimarca, a Porto Meia, em plena Baixa da cidade, e a Italian Jobs, no centro comercial Avis. O objetivo é alargar a presença em lojas multimarca e chegar aos mercados internacionais, com especial destaque para a capital britânica, onde já participou numa feira, e para a Suíça.