HUUB. Partir da garagem, chegar à Maersk e criar um hub tecnológico

Nasceram há seis anos numa garagem na zona do Porto. E, naquela altura, os fundadores da HUUB estavam longe de sonhar que chegariam onde estão hoje. Sabiam o que queriam: transformar a logística, na área da moda, com recurso à tecnologia.

Desenvolveram as suas ferramentas, cresceram, angariaram rondas de investimento e, esta semana, anunciaram que foram adquiridos pela Maersk, a líder mundial de transporte marítimo e de logística. A operação - cujos valores não são revelados - vai permitir a criação de um hub tecnológico no Porto que, estimam, vai contar com cerca de 150 pessoas no final do próximo ano.

"Foi da garagem para o mundo e foi um bocadinho esse o percurso que fizemos. Desde o início que tínhamos o objetivo de disromper a indústria da logística através da tecnologia", começa por contar Tiago Paiva, cofundador e CEO da HUUB.

O segundo objetivo foi concretizado agora, com a compra por parte da gigante da logística (que no mundo das startups é conhecido por exit), e que é o de conseguir ganhar escala. "Anunciámos que atingimos este segundo objetivo, que é a escala associada ao projeto em que vamos estar envolvidos. A Maersk iniciou um processo de entrada na área de e-commerce e tem como grande objetivo ser líder mundial", acrescenta.

Tiago Paiva conta que a proposta de valor da HUUB para as marcas sempre foi muito centrada, por um lado, em retirar a complexidade das operações de logística e, por outro, fazê-lo com simplicidade. "A nossa proposta de valor centra-se em que as marcas não tenham de se preocupar com a logística; têm de preocupar-se com o core do seu negócio, que é o produto e as vendas. Isso significa que é necessária a gestão de toda uma cadeia de canais da marca - seja o comércio eletrónico, retalhistas, as lojas próprias, os marketplaces e tendo a complexidade de gerir todos esses canais do ponto de vista de logística é muito grande. Adicionámos uma layer de simplicidade para as marcas", salienta.

Os clientes começaram a surgir rapidamente e os fundadores da empresa passaram a trabalhar a full-time na empresa após um ano e quando ela já contava com cerca de uma dezena de funcionários. Com a empresa a crescer, começaram a captar rondas de financiamento. Um dos investidores foi a própria Maersk. Mas, no início de 2021, quando se preparavam para levantar mais uma ronda, nada os faria suspeitar do que iria acontecer, nove meses depois.

"Fizemos o percurso de investimento, algo que fomos aprendendo a fazer desde as primeiras rondas. Iniciámos o novo percurso de investimento no início do ano, quando decidimos fazer o caminho para a nossa série A. Nós, fundadores, tivemos o privilégio de poder fazer o nosso pitch a nível mundial (...) e tínhamos logo um reconhecimento". E quando tudo parecia ir na direção da captação de um novo investimento, a Maersk faz a proposta, que foi concretizada e revelada nos últimos dias.

Hub tecnológico

Com a aquisição da HUUB, a gigante Maersk quer tornar Portugal num hub tecnológico estratégico, com o objetivo de atrair talento nacional e competir com várias outras empresas que instalaram as suas divisões tech no nosso país.

"Vamos estar a trabalhar naquilo que é a plataforma tecnológica que vai dar seguimento a este trabalho que estão a fazer [na Maersk] e que tem como objetivo alcançar a liderança", diz Tiago Paiva, acrescentando que a equipa no Porto estará mais focada na tecnologia e as equipas da Maersk vão assumir a gestão de clientes. "Vamos ser um hub tecnológico da própria Maersk onde vamos ser a base, os mentores tecnológicos para criar este hub, com as melhores práticas e garantir que recrutamos pessoas semelhantes aos nossos perfis. Isto culmina num objetivo que a Maersk tem e que é triplicar a equipa atual até ao final do próximo ano", ou seja, chegar às 150 pessoas. Para isso, estão já a preparar a mudança para um novo escritório na Invicta, que possa responder às novas dinâmicas.

Com este negócio, a HUUB alcançou um feito que menos de 10% das startups consegue. Por isso, o que é que Tiago Paiva diria a um empreendedor que está a agora a começar o seu percurso? "Diria que devem pensar que têm de fazer o trabalho deles com a maior felicidade possível, ignorando o possível outcome do futuro; o que estou a viver agora nunca esteve na minha cabeça. Viver o dia a dia sabendo que temos de gerir com toda a complexidade o nosso percurso, mas nunca com um outcome de um exit, mas de atingir um propósito", remata o empreendedor.