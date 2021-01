Id Velit. Cosméticos naturais à base de mel e azeite alentejano

O empreendedorismo e as startups não são um exclusivo dos mais jovens e a Id Velit é a prova disso. Anabela Jorge foi uma das vítimas do duro ajustamento da construção civil a seguir à crise do subprime e viu-se desempregada aos 52 anos. Pôs mãos à obra e começou a fazer formações várias, designadamente na área da saboaria e cosmética natural. Gostou tanto que acabou por avançar com a criação de uma marca e o lançamento de uma gama de artigos de banho e rosto produzidos com o que de melhor nos dá a natureza alentejana - região onde está sediada. E tem já contrato com o Benfica para a comercialização da linha de homem sob a marca do clube da Luz, na loja online e espaços físicos de vendas de merchandising.

Anabela Jorge é a verdadeira mulher dos sete ofícios. Começou por ajudar no restaurante de um irmão, na Costa de Caparica, enquanto estudava, e passou pela área da importação de vestuário quando ingressou no mercado de trabalho. Quando o marido foi colocado em Évora, Anabela fez formações várias e tornou-se inspetora de gás, atividade que desenvolveu durante 15 anos numa multinacional. Mais recentemente ainda trabalhou no call center de uma empresa seguradora em Évora. Pelo meio foi fazendo formações em massagens terapêuticas, cosmetologia e tratamento de rosto, bem como em saboaria artesanal. Em 2018, decidiu dedicar-se a tempo inteiro a esta área, instalando-se no Centro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas em Montemor-o-Novo, onde vive. Seguiu-se ano e meio na formulação de produtos, testagem e cumprimento dos normativos legais e, em final de 2019, a Id Velit estava a realizar as suas primeiras vendas online, em cima do Natal.

Ao pensar a marca, queríamos algo como parecer bem, mas em português não gostámos da sonoridade. Ficou em latim: Id Velit

A intenção era abordar em força, as perfumarias e lojas da especialidade a partir do primeiro trimestre de 2020, mas a pandemia não ajudou. "Estamos a tentar redefinir toda a estratégia, muito assente, para já, no online, por que o retalho físico não está, infelizmente, de boa saúde e é mais difícil ainda para uma marca nova", explica Anabela Jorge. 2020 foi "pior do que o esperado", já que ficou "muito aquém do perspetivado no plano de negócios", mas, atendendo às circunstâncias, "não foi mau de todo". E, por isso, 2021 terá de ser o ano de relançamento do projeto, que espera conquistar lugar em perfumarias, mas também junto do mercado hoteleiro, logo que a retoma do turismo o permita.

Para já, a aposta é quase exclusiva nas vendas online. "O mercado faz-se hoje através de influencers e instagramers, estamos a tentar perceber onde devemos investir e qual a melhor forma de obter maior retorno", explica.

E o que distingue os produtos da Id Velit dos que já existem no mercado? Desde logo o uso de matérias-primas locais, como o azeite, o mel e os citrinos alentejanos, mas também o recurso a outros componentes naturais, como a resina sangue de dragão, pelo seu poder cicatrizante, ou a cerveja nacional, "um ingrediente fantástico para a pele". Além disso, a Id Velit pretende ajudar a dar resposta a uma "tendência crescente" no mercado internacional, de procura de produtos que se adequam a ambos os sexos, "reduzindo custos de aquisição de produtos diferenciados de acordo com os membros da família", ao mesmo tempo que tem produtos específicos para homem, como a linha de barba.

No total, a marca contempla uma oferta de dez artigos distintos, entre a linha de banho, como o champô, condicionador, gel de banho e sabão, e de cuidados para a pele, com o creme de rosto e de mãos e um bálsamo para lábios, para uso por ambos os sexos e os três específicos para homem com o sabão de barbear, o aftershave e o óleo para a barba. Os preços vão desde os seis euros do sabão corporal aos 34 euros do creme de rosto ou do kit de barbear. A produção está toda a cargo de Anabela Jorge, que conta, em breve, alargar a oferta com um desodorizante e uma loção hidratante para o corpo. Estão à venda em idvelitcosmetics.com.