Importrust. Solução de importação de carros dá poupança média de 5128 euros

Os sócios da Importrust Pedro Líbano Monteiro, António Eça Roquette e Afonso Pinheiro © Direitos Reservados

Foi em 2018 que Pedro Líbano Monteiro, António Eça Roquette e Afonso Pinheiro se juntaram para fundar a Importrust, à altura, uma empresa dedicada a ir buscar carros ao estrangeiro para vender em Portugal. Inicialmente, a estratégia parecia adequada à realidade do mercado nacional, mas não tardou em revelar-se limitadora na sua forma de servir os clientes e insuficiente para conquistar a confiança dos consumidores. Perante o desafio que enfrentavam, uma nova ideia surgiu do espírito empreendedor dos três sócios: criar uma solução de importação automóvel, 100% digital, sem stand ou qualquer stock, que permitisse personalizar pedidos e entregar carros em 30 dias.

Para chegar a um maior número de pessoas no mundo online foi necessário fazer um aumento de capital - e o risco, aparentemente, compensou. Após a reestruturação, a Importrust conseguiu atingir a inesperada métrica de 150 carros importados em apenas seis meses. Desde então, as cifras foram subindo e, até ao momento, a startup soma um total de 25 mil contactos, dos quais mil resultaram em negócio e numa poupança acumulada para os clientes que supera os quatro milhões de euros, segundo os fundadores.

O processo de importação, "livre de preocupações burocráticas ou logísticas", dá-se através do site da empresa, sendo solicitado à pessoa interessada que preencha um breve questionário no pedido de proposta, com alguns dados, entre os quais motivo de contacto (venda, importação ou legalização), orçamento disponível e urgência. Consoante as preferências indicadas, a Importrust "realiza uma pesquisa minuciosa pelo carro ideal", num mercado "80 vezes maior do que o português, com uma ampla gama de opções de compra e configurações personalizadas". No espaço de um dia útil, a equipa apresenta uma proposta, de forma totalmente gratuita.

A empresa assegura que "não há extras, nem condições ocultas nas entrelinhas" e que todos os valores e processos são apresentados de forma clara e transparente ao cliente, permitindo-lhe tomar decisões informadas e optar pela melhor solução. "Fornecemos transparência sobre o custo total do veículo e os pagamentos a serem realizados, eliminando quaisquer surpresas, e garantimos que aquele é o montante efetivamente pago no final, para obter o veículo pronto a circular." A promessa é de "chave na mão" em 30 dias, com 99% dos clientes a encontrarem-se pessoalmente com os responsáveis apenas no dia da entrega do carro.

"Através do nosso serviço, o comprador consegue um carro semi novo, com a mesma configuração de um novo, com garantia do fabricante válida em Portugal e, ao mesmo tempo, está a poupar milhares de euros, só mesmo por ser importado", destaca Pedro Líbano Monteiro. A poupança média proporcionada pela Importrust aponta atualmente para os 5128 euros e 90% daqueles que a têm procurado (cerca de 800 por mês) são portugueses. Os restantes 10% são estrangeiros a viver no país, que recorrem ao serviço da startup para trazer os seus carros da terra natal, ou "porque sabem que os preços nos mercados europeus são muito mais baixos".

No entanto, os clientes internacionais deverão multiplicar-se no ano que vem, já que a internacionalização faz parte dos planos da empresa. Espanha, Itália, Grécia, Polónia e Hungria são países que despertam o interesse, uma vez que o objetivo é "expandir para mercados parecidos com o português, onde existe alta carga fiscal sobre os automóveis".

Mas as metas não ficam por aqui. Para 2023, a Importrust ambiciona não só fechar mais de 700 negócios - que traduzirão a venda de mais de 25 milhões de euros em serviços - como também expandir a equipa atual de 12 pessoas, estando já aberta a receber currículos "de quem tenha vontade de modernizar um setor que é tipicamente conhecido por ser informal".

Também do lado do empreendedorismo não falha o compromisso, com os fundadores a quererem lançar o primeiro fundo de investimento automóvel até ao final do ano. "Este fundo será uma oportunidade única para os investidores se envolverem neste mercado, permitindo o financiamento de projetos relacionados com a importação e venda de veículos", explicam os sócios, avançando que já vários clientes demonstraram interesse na iniciativa, que integra uma área "onde existe oportunidade de negócio".