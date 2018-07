Inclusão financeira vale prémio para a Go Parity

A plataforma portuguesa de financiamento coletivo por empréstimo Go Parity recebeu uma bolsa de 25 mil euros. A startup portuguesa foi considerada como um dos melhores projetos que contribui para a melhoria da saúde financeira de pessoas com baixos e médios rendimentos. Este prémio foi entregue durante a competição ibérica MetLife Foundation Inclusion Plus.

Além da bolsa de 25 mil euros, a plataforma portuguesa terá acesso à final mundial desta competição, que vai decorrer em outubro em Nova Iorque. Fundada por Luís Couto e Nuno Brito Jorge, a Go Parity ajuda associações e empresas a obter financiamento para projetos que respondam a alguns dos objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas.

Portugal também se destacou nesta final ibérica graças à Raize. A bolsa de empréstimos para pequenas e médias empresas recebeu um prémio de 4 mil euros por ter sido uma das startups finalista desta competição.