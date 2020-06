Incubadora do espaço portuguesa tem 600 mil euros para startups

A incubadora do espaço portuguesa, ESA BIC, tem 600 mil euros para apoiar as startups. Estão abertas a partir desta segunda-feira as candidaturas para o programa que apoia os projetos de negócio com base em tecnologias e dados da indústria espacial.

O programa é promovido pelo centro de incubação de negócios da Agência Espacial Europeia em Portugal, que é coordenado pelo Instituto Pedro Nunes, de Coimbra. Até 12 startups nacionais podem ser apoiadas por esta iniciativa, cada uma tendo direito a um incentivo financeiro de 50 mil euros e ainda acesso a suporte técnico e de negócio.

As candidaturas poderão ser entregues até três datas: 13 de julho, 14 de setembro e 6 de novembro, através desta página.

Os projetos que forem selecionados poderão desenvolver o seu trabalho em 15 incubadoras de norte a sul do país e até nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira.

Desde 2014, a incubadora do espaço portuguesa já apoiou 30 empresas, criou mais de 100 novos postos de trabalho e gerou um volume de negócios total de cerca de cinco milhões de euros.