Indico e Google investem 600 mil euros em seis startups

Líder da Indico Capital Partners, Stephan Morais. © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

Seis novas startups receberam um investimento total de 600 mil euros da sociedade de capital de risco portuguesa Indico e da iniciativa Google for Startups. Os projetos foram selecionados entre 177 candidaturas, segundo o anúncio feito nesta quarta-feira.

Além de 100 mil euros de financiamento em ronda pre-seed (pré-semente), cada startup recebeu apoio personalizado para estratégia, contratações, apresentações a clientes e apoio na angariação de capital. As empresas também mudaram a residência para a sede da Indico, em Portugal.

"Com este programa de investimento e com a parceria com a Google pretende-se fomentar uma maior criação de startups e dar projeção às mais promissoras para que possam internacionalizar e usufruir de oportunidades de investimento maiores, nomeadamente o acesso a mais financiamento da Indico que pode atingir os 5 milhões de Euros por empresa", destaca o líder da Indico, Stephan Morais, citado em comunicado.

A parceria entre a Indico e a Google for Startups arrancou em abril de 2020, com o objetivo de escolher entre seis e 10 empresas por ano para entrar nesta aceleradora. Em 2020 foram selecionadas 10 empresas, que já angariaram, no total, mais de 3,7 milhões de euros de investidores depois de ter sido apoiadas pela Indico.

Estas são as startups investidas em 2021 pela iniciativa:

Art Curator Grid (França) - Plataforma para transações de arte digital (NFT´s) onde artistas e respetivos curadores de arte podem monetizar e financiar os seus projetos de arte. Conta com mais de 800 curadores de arte nesta rede social de base blockchain (base de dados descentralizada). A empresa angariou já 400 mil euros, contando nos seus acionistas com o artista português Vhils;

Bam&Boo (Portugal) - Marca de comércio eletrónico de produtos sustentáveis de higiene e beleza pessoal. A empresa já obteve 70 mil euros de diversos business angels;

Bildia (Espanha) - Plataforma integrada de software para agilizar a aquisição de serviços e produtos na indústria da construção civil, reduzindo o tempo e o custo para a planificação e execução de obras de construção civil. A empresa já arrecadou mais 300 mil euros de diversos investidores, entre os quais os fundos de capital de risco alemão APX e o espanhol Encomenda Smart Capital;

Gorodata (Portugal) - Plataforma de inteligência artificial que encontra na internet dados que indiquem sinais de potencial compra de produtos ou serviços por grandes empresas para impulsionar as vendas de eventuais fornecedores. A empresa já conta com 375 mil euros investidos dos fundos Athos Capital, Enzo Ventures e NCA (Next Commerce Accelerator);

Planless (França) - Plataforma de gestão de projetos que, com base em inteligência artificial, realiza o planeamento automático do trabalho de equipas e a otimização de respetivos projetos. A empresa angariou também já 300 mil Euros da Altair VC e de vários business angels;

Spotlite (Portugal) - Sistema de monitorização de infraestruturas e vegetação baseado em dados de imagens de satélite, oferecendo uma análise alargada sobre um extenso conjunto de riscos, com vista à avaliação da saúde estrutural. A empresa já angariou 100 mil euros da Portugal Ventures.