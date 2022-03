Indico e Google procuram até 10 startups e há 100 mil euros garantidos

Co-fundador e líder da sociedade de capital de risco Indico Capital Partners, Stephan Morais. © Reinaldo Rodrigues/Global imagens

Qualquer startup virada para a tecnologia ou os oceanos já pode concorrer à terceira edição do programa de aceleração Indico Founders Program. A sociedade de capital de risco portuguesa Indico Capital Partners e o programa de startups da Google vão escolher até 10 projetos. Cada um dos selecionados irá receber pelo menos 100 mil euros, segundo o anúncio feito nesta quinta-feira.

Pela primeira vez, o programa de aceleração tem foco nas startups ligadas ao oceano, nas áreas de tecnologia e ciência. Em janeiro, a Indico apresentou um novo fundo, de 50 milhões de euros, virado para startups e pequenas e médias empresas exportadoras. No final de janeiro, já tinham sido angariados 36 milhões.

Também poderão concorrer startups em fases iniciais de desenvolvimento na área tecnológica. Qualquer concorrente tem de ter um produto já operacional, alguns clientes e potencial de mercado.

"Ao adicionarmos o novo foco em Blue Startups, estamos muito entusiasmados por poder colaborar com um leque ainda mais diverso de startups, particularmente num mercado tão rico como o do ecossistema marítimo português, que pode ter grande impacto tanto na nossa economia, como no nosso planeta", destaca o líder da Indico, Stephan Morais, citado em comunicado de imprensa.

As candidaturas poderão ser feitas através desta página. O programa terá a duração de até 12 meses.

As startups que integrarem o Portugal poderão, no longo prazo, captar até cinco milhões de investimento da sociedade de capital de risco nacional.

Nas duas edições anteriores deste programa, participaram 13 empresas.

Fundada em 2019, a Indico já investiu 33 milhões de euros em 28 startups, que angariaram mais de 1,18 mil milhões de euros em capital a nível mundial.