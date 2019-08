Instituto Pedro Nunes à procura de fazedores do Espaço

O Instituto Pedro Nunes está à procura de fazedores interessados em aplicar tecnologia espacial em situações do dia-a-dia. A incubadora de Coimbra tem abertas as inscrições para a quinta edição da Portugal Space Summer School que, de 11 a 13 de setembro, vai desafiar jovens empreendedores a criar serviços ou produtos inovadores que incorporem tecnologia do Espaço.

Durante dois dias, os participantes na iniciativa vão ter acesso a conhecimento, tecnologias e recursos gerados nas missões espaciais e nas atividades científicas de exploração do Espaço para criar soluções inovadoras para negócios terrestres, em áreas como cidades inteligentes, transportes, saúde, agricultura e ambiente, ou para o mercado espacial comercial. Nesta edição estará presente a Agência Espacial Portuguesa, que apresentará oportunidades nesta área, entre as quais o Programa Internacional de Lançamento de Satélites dos Açores.

As candidaturas podem ser feitas até ao dia 31 de agosto através da página da Portugal Space Summer School e estão abertas a estudantes do ensino superior, investigadores de entidades do Sistema Científico e Tecnológico Nacional e jovens empreendedores com interesse em explorar o potencial do espaço para criar negócio.

O Instituto Pedro Nunes é a entidade coordenadora do ESA BIC Portugal, um dos 20 centros de incubação da Agência Espacial Europeia a nível europeu, onde são apoiadas startups que transferem tecnologia espacial para setores terrestres, mas também novas empresas que pretendem entrar no mercado espacial comercial.